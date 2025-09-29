Nova Siri poderá ser lançada em março de 2026, alimentada pelo Gemini

Bastante atrasada em relação a concorrentes quando o assunto é integração a recursos de inteligência artificial generativa em seus sistemas operacionais, a Apple continua correndo contra o tempo para entregar pelo menos o que foi prometido aos consumidores na WWDC do ano passado.

Uma dessas promessas (a mais ambiciosa, diga-se) é a da nova Siri, a qual contará com uma arquitetura renovada que combinará o conhecimento fornecido por um modelo externo (provavelmente o Gemini, do Google) com a tecnologia dos Apple Foundation Models (AFM), da própria Maçã.

Segundo a Bloomberg, essa Siri repaginada tem codinome Project Linwood internamente e está planejada para estrear já em março do ano que vem — o que aconteceria no meio do ciclo de atualizações do atual iOS 26, mesmo sem qualquer menção a ela na apresentação do sistema.

Também possibilitando atender a solicitações dos usuários com base no conteúdo da tela e em dados do dispositivo, bem como permitindo navegar no iPhone usando a voz, a nova Siri vem sendo testada com o auxílio do Veritas, um app de chatbot completo desenvolvido pela Apple para testes internos.

A ideia do chatbot é permitir que funcionários enviem consultas sem a necessidade de interação por voz (como é o padrão na Siri). Nele, é possível digitar solicitações, realizar ações em aplicativos, receber informações e, claro, manter conversas em formato de chat — como ocorre no ChatGPT, por exemplo.

Embora seja bem completo, não espere ver o app em seu iPhone (pelo menos se a Apple manter sua aversão à ideia de um chatbot proprietário). Segundo a newsletter de Mark Gurman, a empresa não pretende disponibilizá-lo para seus consumidores, usando-o apenas para testar o quão bem a nova Siri funcionará.