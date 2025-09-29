Navegue

Para prevenir arranhões nos iPhones 17 Pro, bases MagSafe de Apple Stores ganham adesivo de silicone

Bruno Cardoso
29/09/2025 • 13:15

A Apple começou a tomar medidas para prevenir que os iPhones 17 Pro expostos em suas lojas ao redor do mundo apresentem arranhões em sua carcaça — algo que afetou bastante esses aparelhos no dia de seu lançamento, há cerca de duas semanas.

Como notado pelo 9to5Mac, estão começando a circular na internet fotos de bases MagSafe com o que parecem ser adesivos de silicone no ponto de contato com o iPhone em uma série de Apple Stores (incluindo a recém-reinaugurada Apple Ginza), evitando que o alumínio dos aparelhos entre em contato direto com o material desses suportes.

Estou em Ginza e e os [aparelhos] de demonstração de lá não estão danificados.
A área ao redor do MagSafe é coberta com silicone branco.
Foi devidamente melhorado.

A Apple, vale lembrar, falou sobre essas marcas há alguns dias. De acordo com a empresa, elas não são arranhões, e sim uma transferência de material entre a base MagSafe e o iPhone que pode ser facilmente removida com a ajuda de um pano, por exemplo.

Segundo informações da Bloomberg, a gigante de Cupertino também instruiu seus funcionários a limparem os dispositivos com mais frequência, removendo essas marcas antes que elas comecem a ficar aparentes demais.

Essa limpeza, inclusive, precisa ser feita com uma mistura especial de sal e água a qual é capaz de remover o material transferido com mais eficiência (e que provavelmente funcionará também com o seu iPhone 17 Pro, caso ele apresente marcas parecidas). Esse truque, no entanto, não pode ser usado muitas vezes, uma vez que essa mistura pode corroer o alumínio e causar danos mais severos.

Uma das pessoas a testar esse truque foi o colaborador do 9to5Mac Dylan McDonald, que obteve sucesso:

Antes (esquerda) e depois (direita) da limpeza com a mistura de água e sal | Dylan McDonald/9to5Mac

Vamos ver se, com essas medidas, a Apple conseguirá enterrar de vez a polêmica do “scratchgate”.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
