Para prevenir arranhões nos iPhones 17 Pro, bases MagSafe de Apple Stores ganham adesivo de silicone

A Apple começou a tomar medidas para prevenir que os iPhones 17 Pro expostos em suas lojas ao redor do mundo apresentem arranhões em sua carcaça — algo que afetou bastante esses aparelhos no dia de seu lançamento, há cerca de duas semanas.

Publicidade

Como notado pelo 9to5Mac, estão começando a circular na internet fotos de bases MagSafe com o que parecem ser adesivos de silicone no ponto de contato com o iPhone em uma série de Apple Stores (incluindo a recém-reinaugurada Apple Ginza), evitando que o alumínio dos aparelhos entre em contato direto com o material desses suportes.

銀座にいるけど

銀座の展示品は傷ついてないわ。

Magsafeの周りが白いシリコンで覆われてる。



ちゃんと改良してるね https://t.co/CDrVRP6uKR pic.twitter.com/IEE3kwMP5C — TumoTumo (@tm20314) September 27, 2025 Estou em Ginza e e os [aparelhos] de demonstração de lá não estão danificados.

A área ao redor do MagSafe é coberta com silicone branco.

Foi devidamente melhorado.

A Apple, vale lembrar, falou sobre essas marcas há alguns dias. De acordo com a empresa, elas não são arranhões, e sim uma transferência de material entre a base MagSafe e o iPhone que pode ser facilmente removida com a ajuda de um pano, por exemplo.

Segundo informações da Bloomberg, a gigante de Cupertino também instruiu seus funcionários a limparem os dispositivos com mais frequência, removendo essas marcas antes que elas comecem a ficar aparentes demais.

Publicidade

Essa limpeza, inclusive, precisa ser feita com uma mistura especial de sal e água a qual é capaz de remover o material transferido com mais eficiência (e que provavelmente funcionará também com o seu iPhone 17 Pro, caso ele apresente marcas parecidas). Esse truque, no entanto, não pode ser usado muitas vezes, uma vez que essa mistura pode corroer o alumínio e causar danos mais severos.

Uma das pessoas a testar esse truque foi o colaborador do 9to5Mac Dylan McDonald, que obteve sucesso:

Antes (esquerda) e depois (direita) da limpeza com a mistura de água e sal | Dylan McDonald/9to5Mac

Vamos ver se, com essas medidas, a Apple conseguirá enterrar de vez a polêmica do “scratchgate”.

Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10

Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x

Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso

Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.