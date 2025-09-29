Promoções na App Store: Overlap: World Clock Widget, Sentinels of the Multiverse, Super To-Do’s e mais!

Abrindo essa semana com uma boa seleção de promoções na App Store para esta segunda-feira!

O Overlap: World Clock Widget, criado pelo pessoal da Bonobo, é um utilitário para fuso horário bastante interessante.

O app atua como um relógio mundial inteligente que encontra os horários ideais em que espaços da agenda estejam disponíveis em vários fusos horários. Com apenas um toque, você pode navega pelos tempos, tornando simples e fácil entender qual será o horário em qualquer lugar, independentemente do fuso.

Nossa equipe trabalha em cinco fusos horários diferentes, o que estava nos deixando um pouco loucos tentando encontrar um horário de reunião que fosse adequado para todos nós. O que era bom para Melbourne e Singapura não era bom para Milão e Carolina do Norte. Precisávamos ver todos os fusos horários com os quais nos preocupávamos em um só lugar e precisávamos de uma maneira inteligente de descobrir quando os horários disponíveis de todos estavam alinhados.

Com foco na conveniência, o aplicativo mostra, quase que como mágica, os melhores horários para o agendamento de compromissos com equipes e familiares, apresentando em forma de gráfico, o melhor horário proposto.

Se você precisa de uma solução assim, baixe agora mesmo! 🌎

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$140 em descontos:

Jogos

História interativa.

Jogo de estratégia.

Jogo de aventura.

Aplicativos

Lista de afazeres.

Uma “aula” de fotografia.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸