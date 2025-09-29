Navegue

Divulgação/Apple
Série “Mistério em Cemetery Road”, do Apple TV+, ganha trailer

Bruno Cardoso
29/09/2025 • 13:35
Leitura de 2 minuto

O Apple TV+ liberou há pouco o trailer de “Mistério em Cemetery Road” (“Down Cemetery Road”), série de suspense estrelada pela vencedora do Oscar, do BAFTA, do Globo de Ouro e do Emmy Emma Thompson e pela vencedora do Globo de Ouro e duas vezes do prêmio Olivier Ruth Wilson.

Com data de estreia marcada para 29 de outubro, a produção gira em torno do desaparecimento de uma garota, o que acontece depois que uma casa explode num subúrbio tranquilo de Oxford (Reino Unido). Sarah Tucker, personagem interpretada por Wilson, fica então obcecada em encontrá-la e pede a ajuda da investigadora particular Zoë Boehm (Thompson).

Uma explosão, uma conspiração e uma dupla improvável em uma missão para expor a verdade. Da equipe por trás da série vencedora do Emmy, “Slow Horses”, chega um novo mistério para resolver.

#DownCemeteryRoad, estrelada por Emma Thompson e Ruth Wilson — 29 de outubro.

O trailer da série também ganhou uma versão dublada em português do Brasil:

Além das duas estrelas, o elenco de “Down Cemetery Road” contará com Adeel Akhtar, Nathan Stewart-Jarrett, Tom Goodman-Hill, Darren Boyd, Tom Riley, Adam Godley, Sinead Matthews, Ken Nwosu, Fehinti Balogun e Aiysha Hart.

A série terá produção executiva de Mick Herron, autor da série de livros que servirá de inspiração para a série, além de Thompson, Jamie Laurenson, Hakan Kousetta e Tom Nash, pela 60Forty Films. Natalie Bailey atua como diretora principal da série, enquanto Morwenna Banks é roteirista e produtora executiva.

De acordo com a Maçã, os dois primeiros episódios da produção serão liberados logo na estreia, com os seis capítulos remanescentes chegando nas semanas subsequentes, toda quarta-feira, até 10 de dezembro.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
