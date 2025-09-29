Teste de bateria: iPhone Air empata com Galaxy S25 Edge em duelo de ultrafinos

E cá estamos nós com o que talvez seja o comparativo mais aguardado desta temporada de lançamento iPhones: o embate entre o novíssimo iPhone Air e o seu rival direto Galaxy S25 Edge, o qual foi conduzido pelo pessoal do canal do YouTube PhoneBuff.

Os dois aparelhos, vale lembrar, têm um objetivo em comum: ser o smartphone mais fino de suas respectivas marcas. Essa característica, no entanto, fez muita gente ficar preocupada quanto às suas autonomias de bateria, uma vez que “telefone mais fino” geralmente resulta em “bateria ruim”.

Como de costume, o pessoal do PhoneBuff colocou os aparelhos para executar em série de tarefas em vários aplicativos até que suas baterias se esgotassem. Para tornar as coisas mais justas, eles também apostaram em um braço mecânico automatizado para abrir e fechar todos esses softwares, além de terem calibrado o brilho de ambos os displays para 200 nits.

Os testes

Mais fino que o seu rival (5,6mm vs. 5,8mm), mas também equipado com uma bateria bem menor (3.149mAh vs. 3.900mAh), o iPhone Air começou o teste melhor, tendo caído para apenas 98% de bateria após uma hora de chamada de voz, enquanto o aparelho da Samsung desceu para 96%.

Captura de tela/PhoneBuff

Depois de um tempo no Gmail e, logo em seguida, no navegador padrão do telefone, foi a vez do Galaxy S25 Edge de tomar a liderança, caindo para 75%, enquanto o iPhone Air foi para 71% — distância que ficou ainda mais larga depois que ambos os dispositivos ficaram 16 horas em standby, com o modelo da Apple indo para 56% e o da Samsung, para 62%.

Captura de tela/PhoneBuff

Depois de uma série de derrotas, iPhone Air voltou a se sair melhor no teste de jogos (conduzido no game Alto’s Adventure), embora tenha continuado em segundo lugar. Nesse caso, ele gastou apenas ~314mAh (tendo caído para 34%) de bateria após uma hora de gameplay, contra ~429mAh do Galaxy S25 Edge (40%).

Captura de tela/PhoneBuff

Logo após passarem pelo Google Maps e pelo Spotify, os aparelhos foram para o teste mais taxativo do vídeo, que envolve a câmera do app do Snapchat. Surpreendentemente, foi aqui que o smartphone da Maçã decidiu correr atrás de boa parte do prejuízo, caindo para 8% de bateria após meia hora, enquanto o modelo da Samsung desceu para 11%.

Mais 30 minutos depois, tivemos um desfecho de tirar o fôlego, com o Galaxy S25 Edge durando apenas um minuto a mais (25 horas e 59 minutos) com uma única carga que o iPhone Air (25 horas e 58 minutos) — diferença marginal demais para que um vencedor seja definido, o que fez o pessoal do PhoneBuff declarar um empate.

Captura de tela/PhoneBuff

Conclusão

Levando em conta o resultado do teste, podemos afirmar que o iPhone Air, apesar de ter uma bateria de menor capacidade que a do Galaxy S25 Edge, é mais bem otimizado que seu rival, gastando menos energia até mesmo em mais tarefas pesadas, como ao rodar jogos.

Apesar disso, como pudemos conferir, o desempenho dos aparelhos em termos de bateria é bastante parecido, o que significa que ele não poderá ser usado como um fator de desempate caso você esteja na dúvida sobre sobre qual modelo comprar.

E você, vai de iPhone Air ou Galaxy S25 Edge? Comente! 😉

