TimeWave é um app que permite criar sequências de timers personalizados

Timers tradicionais podem ser muito úteis para o acompanhamento de tarefas mais simples, mas quando falamos em conjuntos de uma ou mais atividades, o uso de softwares mais complexos pode resultar em uma maior eficácia.

Um app que propõe algo mais elaborado nesse sentido é o TimeWave, o qual permite criar sequências personalizadas de timers para eliminar aquela necessidade de definir um novo a todo momento quando se realiza tarefas uma após a outra.

O software funciona com base no conceito de timebars e timewaves. Enquanto os primeiros são timers individuais com duração específica, os segundos são formados por sequências de timebars, representando o fluxo de tarefas a ser seguido.

Um dos pontos positivos do app é que os timebars não são apenas timers tradicionais com uma contagem regressiva. Em vez disso, é possível escolher entre várias categorias disponíveis e correspondentes ao tipo de atividade que se vai realizar.

É como se você pudesse combinar vários apps em um só, com tipos de timers focados em respiração, rotinas de treino, tempo de tela, temporizadores de foco (pomodoro) ou até mesmo um dedicado exclusivamente para a arte de cozinhar.

Já repaginado com o Liquid Glass, o app pode ser baixado gratuitamente na App Store, mas para desfrutar dele por completo é preciso adquirir a versão Premium, que custa R$13/mês, R$60/ano ou R$150 na compra vitalícia.

via 9to5Mac