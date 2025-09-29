Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Webex 3D Model Collaboration

Webex para visionOS ganha recurso de interação colaborativa com objetos 3D

Douglas Nascimento
29/09/2025 • 20:59
Leitura de 2 minuto

A Cisco, plataforma conhecida mundialmente por suas soluções tecnológicas inovadoras, anunciou o recurso 3D Model Collaboration, o qual foi projetado especialmente para diminuir a “distância” entre colaboradores em seu aplicativo Webex para o Apple Vision Pro.

Publicidade

Com a 3D Model Collaboration, o Webex passa a misturar o conteúdo digital com o do mundo físico para permitir uma melhor interação com objetos de estudo entre colegas — não importando o local onde se esteja — durante as reuniões espaciais (spatial meetings) lançadas no app no ano passado.

Posts relacionados

O recurso chega para dar mais vida aos tradicionais modelos 3D, que até contam com aspectos como profundidade, altura e largura (e em diversos ângulos), mas geralmente são visualizados a partir de interfaces 2D — o que acaba deixando as interações bastante limitadas.

YouTube video

A novidade, por sua vez, permite compartilhar modelos 3D e explorá-los com colegas em tempo real. Os usuários podem mover, girar, ampliar e manipular os modelos dentro do seu próprio espaço físico, ao mesmo tempo que seus colegas podem interagir em simultâneo com o mesmo objeto.

Publicidade

Juntos, os colegas que usam o Apple Vision Pro podem apontar detalhes, fazer um brainstorm de ideias e cocriar de maneiras que não são possíveis em uma tela plana.

É possível fazer upload de vários modelos de uma única vez (permitindo o trabalho com vários designs em uma única sessão); além disso, anfitriões de uma reunião podem definir o controle dos objetos apenas para si ou liberá-lo para todos os demais participantes na chamada.

Bem interessante, não?

Apple Vision Pro (miniatura)
Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499
Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via AppleInsider

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Apple Music dá até 3 meses de assinatura grátis em nova promoção
Posts relacionados