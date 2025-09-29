Webex para visionOS ganha recurso de interação colaborativa com objetos 3D

A Cisco, plataforma conhecida mundialmente por suas soluções tecnológicas inovadoras, anunciou o recurso 3D Model Collaboration, o qual foi projetado especialmente para diminuir a “distância” entre colaboradores em seu aplicativo Webex para o Apple Vision Pro.

Com a 3D Model Collaboration, o Webex passa a misturar o conteúdo digital com o do mundo físico para permitir uma melhor interação com objetos de estudo entre colegas — não importando o local onde se esteja — durante as reuniões espaciais (spatial meetings) lançadas no app no ano passado.

O recurso chega para dar mais vida aos tradicionais modelos 3D, que até contam com aspectos como profundidade, altura e largura (e em diversos ângulos), mas geralmente são visualizados a partir de interfaces 2D — o que acaba deixando as interações bastante limitadas.

A novidade, por sua vez, permite compartilhar modelos 3D e explorá-los com colegas em tempo real. Os usuários podem mover, girar, ampliar e manipular os modelos dentro do seu próprio espaço físico, ao mesmo tempo que seus colegas podem interagir em simultâneo com o mesmo objeto.

Juntos, os colegas que usam o Apple Vision Pro podem apontar detalhes, fazer um brainstorm de ideias e cocriar de maneiras que não são possíveis em uma tela plana.

É possível fazer upload de vários modelos de uma única vez (permitindo o trabalho com vários designs em uma única sessão); além disso, anfitriões de uma reunião podem definir o controle dos objetos apenas para si ou liberá-lo para todos os demais participantes na chamada.

Bem interessante, não?

via AppleInsider