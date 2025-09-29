WhatsApp agora permite o envio de Live Photos no iOS e testa novos atalhos

Há algumas semanas, falamos aqui que o WhatsApp havia começado a testar a possibilidade de compartilhar Live Photos — após anos da existência desse tipo de mídia do iOS.

Eis que, hoje, o mensageiro tratou de oficializar a liberação dessa novidade para todos. O recurso análogo no Android, chamado Fotos em Movimento, agora também é suportado pelo WhatsApp.

Agora é possível compartilhar Live Photos (iOS) e Fotos em Movimento (Android) que mostram a vida como ela é: com som e movimento. Assim, você pode compartilhar momentos mais completos com amigos em qualquer plataforma.

Com esse suporte, quando uma imagem nesse formato é enviada, um ícone que representa as Live Photos é exibido na miniatura, tornando mais fácil distinguir entre uma foto normal e uma foto com movimento e áudio. Ao tocar na imagem, é possível um notar um botão que, quando tocado, reproduz o vídeo contido no arquivo.

Ainda assim, é possível desativar o recurso caso queira enviar uma Live Photo como uma imagem comum no WhatsApp. Para isso, basta tocar em um botão que fica posicionado logo ao lado do toggle que permite enviar uma imagem em alta resolução.

Outras novidades

O WhatsApp também destacou a disponibilidade de outros novos recursos, incluindo:

Novos temas de conversas com a Meta AI : agora é possível usar a Meta AI para criar temas de conversas personalizados.

: agora é possível usar a Meta AI para criar temas de conversas personalizados. Pesquisa de grupos facilitada : agora o WhatsApp mostra todos os grupos que você e uma outra pessoa têm em comum ao digitar o nome de algum contato na aba Conversas.

: agora o WhatsApp mostra todos os grupos que você e uma outra pessoa têm em comum ao digitar o nome de algum contato na aba Conversas. Novos pacotes de figurinhas: há novos pacotes de figurinhas como Passarinho destemido, Dias de aula e Férias.

Ademais, o mensageiro também ressaltou a disponibilidade do recurso que permite criar planos de fundo com a Meta AI.

Em teste: atalho para a Meta AI

No campo dos testes, o WABetaInfo trouxe informações de uma nova opção “Perguntar à Meta AI” adicionada ao menu contextual de mensagens. Essa opção funciona como um atalho para interagir com a assistente de IA sem a necessidade de encaminhar manualmente a mensagem para um chat separado.

Para fornecer mais contexto, os usuários devem adicionar uma mensagem separada diretamente da tela de encaminhamento ou posteriormente na conversa com a Meta AI.

Em teste: atalho para chats em Status

Também de acordo com o WABetaInfo, uma outra função em testes simplifica abrir um chat diretamente da tela de Status. Mais precisamente, o WhatsApp está desenvolvendo um botão localizado ao lado do nome de cada contato que visualizou sua atualização de status. Ao tocar nesse botão, os usuários podem acessar imediatamente o chat desse contato sem precisar passar por etapas adicionais.

Anteriormente, a única maneira de iniciar uma conversa após verificar quem visualizou um status era acessar a aba Conversas, percorrer a lista de conversas (ou buscar o nome do contato) e, em seguida, abrir manualmente a conversa com a pessoa.

Vale lembrar que os recursos em teste ainda não estão disponíveis para todos — apenas testadores do WhatsApp beta.

Já as novidades recém-anunciadas estão sendo liberadas gradualmente, portanto, para recebê-las certifique-se de manter o aplicativo atualizado no seu dispositivo.