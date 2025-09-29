Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

YouTube Premium amplia disponibilidade de áudio em alta qualidade no iOS

Recursos como velocidade de reprodução em até 4x e PiP em Shorts também estão disponíveis mais amplamente agora
Luiz Gustavo Ribeiro
29/09/2025 • 17:00
JL IMAGES / Shutterstock.com
YouTube Premium no iPhone

O YouTube anunciou recentemente que alguns recursos disponíveis para assinantes Premium foram liberados de forma mais ampla e para ainda mais dispositivos.

Publicidade

Entre eles, a plataforma destacou que o áudio de alta qualidade, liberado anteriormente no app YouTube Music e apenas como um teste (opcional) no YouTube principal, agora está totalmente disponível para iOS e Android — isso, porém, só vale para videoclipes oficiais/premium e música com arte da capa.

Posts relacionados

Ademais, a opção para ajustar a velocidade de reprodução em até 4x (em incrementos de 0,05), está totalmente disponível para iOS, Android e web. Além dessa função, a possibilidade de avançar para as partes mais interessantes dos vídeos com mais rapidez, já disponível para iOS, Android e web, foi liberada também para o YouTube principal em smart TVs e consoles de jogos.

Em matéria de Shorts (vídeos curtos à la TikTok), o YouTube agora também permite que os seus Shorts favoritos sejam baixados automaticamente com base no seu histórico de visualizações anteriores. Isso, vale notar, estava sendo testado no iOS — e agora está totalmente disponível.

Por fim, agora é possível reproduzir Shorts em Picture-in-Picture (PiP) enquanto você navega por outros conteúdos no seu dispositivo. Assim como o recurso acima, isso estava sendo testado no iOS e agora está disponível para todos.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Capaz de programar por até 30 horas seguidas, modelo Claude Sonnet 4.5 é apresentado pela Anthropic
Posts relacionados