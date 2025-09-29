YouTube Premium amplia disponibilidade de áudio em alta qualidade no iOS

O YouTube anunciou recentemente que alguns recursos disponíveis para assinantes Premium foram liberados de forma mais ampla e para ainda mais dispositivos.

Entre eles, a plataforma destacou que o áudio de alta qualidade, liberado anteriormente no app YouTube Music e apenas como um teste (opcional) no YouTube principal, agora está totalmente disponível para iOS e Android — isso, porém, só vale para videoclipes oficiais/premium e música com arte da capa.

Ademais, a opção para ajustar a velocidade de reprodução em até 4x (em incrementos de 0,05), está totalmente disponível para iOS, Android e web. Além dessa função, a possibilidade de avançar para as partes mais interessantes dos vídeos com mais rapidez, já disponível para iOS, Android e web, foi liberada também para o YouTube principal em smart TVs e consoles de jogos.

Em matéria de Shorts (vídeos curtos à la TikTok), o YouTube agora também permite que os seus Shorts favoritos sejam baixados automaticamente com base no seu histórico de visualizações anteriores. Isso, vale notar, estava sendo testado no iOS — e agora está totalmente disponível.

Por fim, agora é possível reproduzir Shorts em Picture-in-Picture (PiP) enquanto você navega por outros conteúdos no seu dispositivo. Assim como o recurso acima, isso estava sendo testado no iOS e agora está disponível para todos.