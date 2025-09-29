YouTuber desmonta o iPhone Air e elogia a sua construção

Lembra do teste de durabilidade do iPhone Air publicado pelo canal do YouTube JerryRigEverything? O mesmo dispositivo que o YouTuber Zack Nelson conseguiu partir ao meio usando um guindaste com mais de 97kg de pressão passou agora pelo processo de desmontagem.

O YouTuber elogiou a qualidade da construção do dispositivo e de alguns componentes especificamente, a exemplo da câmera traseira e do alto-falante.

Já de cara, a traseira do iPhone foi fácil de remover, bastando um pouco de calor, uma ferramenta de alavanca e a remoção de dois parafusos.

O interior é ocupado principalmente pela bateria de 3.149mAh, revestida de metal. O componente é fixado ao chassi pelo adesivo de liberação elétrica, que deu as caras com os iPhones 16/16 Plus.

A tela, por sua vez, é fixada com bastante cola, além de um parafuso de três pontas e dois cabos flat. A parte mais complexa do desmonte, segundo o YouTuber, é a da entrada USB-C, que possui diversos parafusos e outros elementos ao redor.

Ainda sobre o conector USB-C, Nelson sugere que ele não foi criado a partir de um processo de impressão 3D convencional — conforme já divulgado, o aparelho possui a primeira porta do tipo.

