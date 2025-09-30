Amazon reformula linhas de produtos com novos Echos, Fire TVs, Kindles e mais!

A Amazon realizou hoje seu evento anual de hardware e apresentou uma série de novidades em diferentes categorias de produtos, marcando uma nova fase para a empresa sob a liderança de Panos Panay — ex-chefe da linha Surface, da Microsoft.

A reformulação abrange os alto-falantes Echo, a linha de TVs e dispositivos Fire TV, o Kindle Scribe e as câmeras de segurança das marcas Ring e Blink — todos mais integrados à Alexa+, assistente da companhia baseada em inteligência artificial.

Linha Echo

Foi anunciada hoje uma reformulação completa da linha de alto-falantes e telas inteligentes Echo. A nova geração chega com design redesenhado, chips próprios para inteligência artificial e integração nativa com a Alexa+.

Dentre os dispositivos, temos o Echo Dot Max, o Echo Studio e dois novos smart displays: o Echo Show 8 e o Echo Show 11. Todos os modelos passam a utilizar os processadores AZ3 e AZ3 Pro, projetados pela própria Amazon para rodar modelos de linguagem e visão diretamente em seus aparelhos.

🔊 Introducing the next generation of AI-powered Echo devices, purpose-built for Alexa+. With custom AZ silicon and our Omnisense sensor fusion platform, these are the most advanced Echo devices ever. And, they come with Alexa+ right out of the box. pic.twitter.com/lwFuRB8bVl — Amazon (@amazon) September 30, 2025 Apresentando a próxima geração de dispositivos Echo com tecnologia de IA, desenvolvidos especificamente para a Alexa+. Com chip AZ personalizado e nossa plataforma de fusão de sensores Omnisense, esses são os dispositivos Echo mais avançados de todos os tempos. E já vêm com a Alexa+ pronta para uso.

Combinados à plataforma Omnisense, eles permitem experiências mais proativas por parte da assistente, como reconhecimento de pessoas, alertas inteligentes e respostas personalizadas.

Dentre os speakers, a empresa promete avanços relevantes. O Echo Dot Max é o primeiro da linha a contar com dois alto-falantes, e oferece graves até 3x mais potentes que o Echo Dot de 5ª geração. Já o Echo Studio ficou 40% menor que a geração anterior, mas mantém um woofer dedicado e três drivers, além de suporte a Dolby Atmos e áudio espacial.

Echo Dot Max e Echo Studio | Divulgação/Amazon

Os novos Echo Show 8 e Echo Show 11 trazem displays redesenhados, com maior ângulo de visão e câmera de 13 megapixels para reconhecimento de usuário. Além disso, incorporam um hub doméstico compatível com Matter, Zigbee e Thread, permitindo controle completo direto de dispositivos de casa inteligente.

Echo Show 11 e Echo Show 8 | Divulgação/Amazon

A companhia de Jeff Bezos anunciou ainda o Alexa Home Theater, recurso que permite conectar até cinco Echo Dot Max ou Echo Studio para formar um sistema de som surround integrado ao Fire TV Stick 4K ou 4K Max. A própria assistente faz a configuração, sem intervenção humana.

Os produtos chegarão primeiro aos Estados Unidos, com início das vendas em 19 de outubro para o Echo Dot Max e o Echo Studio, enquanto o Echo Show 8 e o Echo Show 11 serão lançados em 12 de novembro.

Os preços partem de US$100 para o Echo Dot Max, US$220 para o Echo Studio, US$180 para o Echo Show 8 e US$220 para o Echo Show 11.

Fire TV

Além da linha Echo, a Amazon também apresentou novidades para o Fire TV, que agora passa a contar com recursos expandidos da Alexa+ e novos modelos de televisores e dispositivos de streaming.

O destaque da companhia é a Fire TV Omni QLED Series, disponível entre 50 e 75 polegadas. O modelo ganhou processador mais rápido, brilho até 60% superior e dobro de zonas de escurecimento local, com suporte a Dolby Vision e HDR10+ Adaptive. A tecnologia Omnisense permite que a TV ajuste suas cores conforme a iluminação do ambiente, ligue-se automaticamente ao detectar a presença de pessoas e exiba obras de arte ou fotos quando não está em uso.

Fire TV Omni QLED Series | Divlugação/Amazon

Também foram anunciadas as novas Fire TV 2-Series e 4-Series, que chegam com bordas ultrafinas, processador 30% mais veloz e integração ao Omnisense. A linha 2-Series entrega resolução HD em modelos de 32″ e 40″ quanto a 4-Series oferece resolução 4K em opções de 43″ a 55″.

With Alexa+ on Fire TV, find your next watch fast. Mention shows you loved for personalized recommendations. Share who's watching for family suggestions. In the mood for something funny? Get tailored options.



Best part—Alexa+ doesn't just tell you where to watch, it takes you… pic.twitter.com/UA7QMfWd6x — Amazon (@amazon) September 30, 2025 Com a Alexa+ no Fire TV, encontre seu próximo programa rapidamente. Mencione programas que você gostou para receber recomendações personalizadas. Compartilhe quem está assistindo para receber sugestões para a família. A fim de algo engraçado? Receba opções personalizadas.



A melhor parte é que a Alexa+ não apenas informa onde assistir, como também leva você até lá.

Na parte de streaming do produto, a empresa revelou o Fire TV Stick 4K Select, dispositivo compacto de US$40 que roda o novo sistema operacional Vega OS. O modelo suporta resoluções 4K e carrega aplicativos mais rápido. Há, ainda, previsão de compatibilidade futura a serviços de jogos em nuvem, como o Xbox Game Pass e Amazon Luna.

Fire TV Stick 4K Select | Divulgação/Amazon

Todos os novos dispositivos chegam integrados à Alexa+, que passa a ser o centro da experiência no Fire TV. Nesse contexto, está a possibilidade de pedir recomendações personalizadas de filmes e séries, buscar cenas específicas em títulos do Prime Video, obter informações sobre trilha sonoras e uma série de possibilidades com o acompanhamento de eventos esportivos.

Os novos produtos da linha televisão e streaming já estão em pré-venda nos Estados Unidos. O Fire TV Stick 4K Select será lançado em 15 de outubro, enquanto os televisores começarão a ser entregues em outubro, com preços a partir de US$160 (2-Series), US$330 (4-Series) e US$480 (Omni QLED Series).

Kindle Scribe

O Kindle não ficou de fora dos novos anúncios da companhia de Bezos. A nova geração do Kindle Scribe chega redesenhada e mais potente, além de ganhar, pela primeira vez, um modelo com tela colorida.

O Kindle Scribe Colorsoft estreará a tecnologia desenvolvida pela empresa para oferecer cores suaves, menos agressivas que em telas LCD , garantindo escrita e leitura mais naturais. O dispositivo conta com suporte a dez cores de caneta, cinco opções de marca-texto e inclui uma nova ferramenta de sombreamento para artistas.

🌟 Introducing the all-new Kindle Scribe lineup. Thinner, lighter, and faster with new productivity features, including an AI-powered notebook which allows you to naturally search across notebooks and quickly get insights. pic.twitter.com/ioE4pI4eVn — Amazon (@amazon) September 30, 2025 Apresentando a nova linha Kindle Scribe. Mais fino, mais leve e mais rápido, com novos recursos de produtividade, incluindo um bloco de notas com inteligência artificial que permite pesquisar naturalmente em blocos de notas e obter insights rapidamente.

A linha recebeu um novo design, que elimina o “queixo” assimétrico da geração anterior e adota uma tela de 11″ sem reflexo, mais fina que o iPhone Air (5,4mm) e leve, com 400g. O vidro texturizado e a redução do efeito paralaxe tornam a escrita mais próxima da experiência do papel, enquanto o novo chip quad-core e mais memória integrada deixam o desempenho até 40% mais rápido em escrita e virada de páginas.

Entre os recursos de produtividade, os novos Scribe contam com atalhos para notas rápidas, acesso facilitado a documentos, suporte ao Google Drive, OneDrive e exportação para OneNote. Há ainda um recurso de inteligência artificial que permite buscas em anotações com resumos automáticos e, a partir do próximo ano, a opção de enviar notas à Alexa+ para interações com contexto.

Na leitura, chegam funções que também utilizam IA, como por exemplo o “Story So Far” (“A História até Agora”, em tradução livre), que gera resumos sem spoilers até o ponto alcançado no livro, e o “Ask This Book” (“Pergunte a Este Livro”, em tradução direta), que responde perguntas sobre trechos destacados. Esses recursos estarão disponíveis em breve no app Kindle para iOS e, no início de 2026, em dispositivos Kindle.

Kindle Scribe Colorsoft | Divulgação/Amazon

No Estados Unidos, o Kindle Scribe com luz frontal será lançado ainda em 2025 por US$500, enquanto a versão sem iluminação chegará no início de 2026 por US$430. Já o Kindle Scribe Colorsoft estreará ainda este ano, por US$630.

A Amazon confirmou a chegada da nova linha também ao Reino Unido e à Alemanha, no início de 2026.

Ring e Blink

A Amazon também anunciou novidades no campo de segurança domiciliar com as marcas Ring e Blink.

A Ring apresentou sua primeira linha de dispositivos 4K, equipada com tecnologia Retinal Vision, que aprimora a nitidez e desempenho em baixa luz. O recurso está presente em modelos como o Wired Doorbell Pro, Spotlight Cam Pro, Floodlight Cam Pro e Outdoor Cam Pro.

Entre a funções de inteligência artificial, está o Alexa+ Greetings (algo como “Saudações da Alexa+”), que transforma a assistente em atendente de porta, o Familiar Faces (“Rostos Familiares”, em tradução direta), que reconhece pessoas da residência, e o Search Party (“Grupo de Busca”, em tradução livre), ferramenta capaz de identificar animais de estimação perdidos.

🤩 The next era of @ring is here. From Retinal Vision cameras to AI-powered features like Alexa+ Greetings and Search Party, we're redefining neighborhood safety. pic.twitter.com/TR1HYVqoAV — Amazon (@amazon) September 30, 2025 A próxima era do @ring chegou. De câmeras de Retinal Vision a recursos de IA como Alexa+ Greetings e Search Party, estamos redefinindo a segurança do bairro.

Já a Blink lançou a linha 2K, composta pelo Outdoor 2K+, sem fio, e pela Mini 2K+, modelo compacto para ambientes internos que também pode ser usado fora de casa com adaptador.

Blink unveils its all-new 2K camera lineup and a dual-camera solution that delivers a seamless 180-degree panoramic view for Blink Plus subscribers. https://t.co/sbqj4c3QPH — Amazon News (@amazonnews) September 30, 2025 A Blink revela sua nova linha de câmeras 2K e uma solução de câmera dupla que oferece uma visão panorâmica de 180º para assinantes do Blink Plus.

A empresa ainda apresentou o Blink Arc, que combina duas Mini 2K+ em um único feed panorâmico de 180º, simplificado o monitoramento de áreas mais amplas.

Visão panorâmica do Blink Art | Divulgação/Amazon

Os novos dispositivos já estão em pré-venda nos EUA, com preços que variam de US$50 no caso da Blink Mini 2K+ até US$500 no Ring Wired Doorbell Elite.