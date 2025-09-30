Navegue

Apple é alvo de processo por suposta discriminação religiosa

Luiz Gustavo Ribeiro
30/09/2025 • 17:03
Divulgação/Apple

A Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), uma uma agência federal dos Estados Unidos responsável por garantir o cumprimento de leis que proíbem a discriminação no local de trabalho, processou a Apple por ter demitido um funcionário supostamente devido à sua religião.

A ação da EEOC foi protocolada em benefício de um funcionário (de 16 anos) da Apple Store em Reston (no estado americano da Virgínia) que trabalhou como um Genius, o qual recebia avaliações de desempenho positivas. No entanto, a partir de agosto de 2023, logo após se converter ao judaísmo, ele solicitou para não executar sua função às sextas e sábados (período conhecido como Shabat).

O gerente de loja, porém, rejeitou o pedido, alegando que a política de horários da Apple o proibia de ter sexta e sábado de folga. Temendo perder o emprego se não cumprisse, ele trabalhou no sábado, contrariando suas crenças religiosas.

Os funcionários não deveriam ter que violar suas crenças religiosas para manter seus empregos ou viver com medo de retaliação por terem solicitado uma acomodação. A EEOC está comprometida em proteger os direitos religiosos dos funcionários no local de trabalho.

Debra Lawrence, Procuradora Regional da EEOC na Filadélfia.

A EEOC também alegou que, na mesma época, a Apple começou a discipliná-lo por supostamente violar suas políticas de higiene e, logo após ele lembrar seu supervisor de um próximo dia de folga por motivos religiosos, ele foi demitido em janeiro de 2024, sob a alegação de outra violação de sua política de higiene.

A Apple ainda não comentou a ação.

via Bloomberg Law

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
