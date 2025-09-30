Apple Watch Series 3, iPhones 7 e 11 Pro Max agora são produtos clássicos

A Apple atualizou hoje a sua tradicional lista de dispositivos clássicos (vintage) e obsoletos (obsolete), adicionando alguns dispositivos populares por lá.

Mais precisamente, agora são considerados produtos clássicos o Apple Watch Series 3 (o que inclui suas versões de alumínio, aço inoxidável, Hermès e Nike), o iPhone 7 e o iPhone 11 Pro Max.

Vale notar que o iPhone 7 Plus e até mesmo o iPhone 8 já entraram para a lista de clássicos há alguns meses, o que sugere que a Apple continuou distribuindo o iPhone 7 para revendedores terceirizados por mais tempo. Esse também pode ser o mesmo motivo pelo qual o iPhone 11 Pro não foi adicionado à lista com essa nova atualização.

Produtos vintage, vale notar, são dispositivos que a Apple deixou de vender há mais de cinco e menos de sete anos. Embora ainda seja possível obter reparos para eles, a disponibilidade de peças e o suporte da companhia podem ser limitados.

Já no caso da lista de produtos obsoletos, as novas adições incluem modelos de fones de ouvido da Beats, lançados entre 2015 e 2016. São eles:

BeatsX

Solo3 Wireless (nas cores Matte Gold e Matte Silver)

Urbeats3

Urbeats3 (Lightning)

Produtos obsoletos são aqueles que a Apple deixou de vender há mais de sete anos, não recebendo mais reparos ou suporte, e sem possibilidade de encomenda de peças por parte de prestadores autorizados.