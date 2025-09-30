Navegue

Leitura de 4 minuto

AppleCare+ para brasileiros: compra pelo app Suporte da Apple deixa de funcionar — veja como fazer agora

Rafael Fischmann
30/09/2025 • 14:33
Foto de dimarik / Depositphotos
iPhone com a tela do AppleCare

Ao longo dos últimos anos, nós do MacMagazine publicamos diversos tutoriais explicando como brasileiros conseguiam contratar o AppleCare+ para seus produtos, mesmo morando em um país onde o serviço não é oficialmente comercializado.

Publicidade

Tradicionalmente, havia duas maneiras de fazer isso:

  1. Pelo site da Apple nos Estados Unidos;
  2. Pelo aplicativo Suporte da Apple no iPhone.

Ambas funcionavam muito bem — mas, recentemente, a opção via aplicativo deixou (parcialmente) de funcionar. E isso muda bastante o processo.

O que mudou no app Suporte da Apple

Antes, bastava abrir o app Suporte da Apple (com os dispositivos já logados na sua conta), alterar o país/região do próprio app (não do aparelho em si) para os Estados Unidos; se o produto estivesse elegível, ele já exibia ali mesmo a opção de contratação do AppleCare+.

“Adicionar cobertura do AppleCare+”

Tocando nessa opção, você era levado à tela de pagamento, preenchia seus dados, usava um cartão americano (como o da Nomad) e concluía a compra em poucos minutos.

Ganhe até US$60 de cashback ao abrir a sua conta na Nomad — até o dia 17/10. Tudo o que você precisa fazer é abrir a sua conta e, na hora do cadastro, digitar MAC60 no campo “código de convidado”. Depois de a conta ser aprovada e aberta (é preciso apenas de um RG ou uma CNH para isso), basta fazer uma operação de câmbio até 15 dias depois da abertura para ganhar até US$60 1Funciona assim: você ganhará 2% de cashback em cima da primeira operação de câmbio na sua conta, limitado a US$60. Dessa forma, se fizer uma operação de US$500, por exemplo, ganhará US$10; se for de US$1.000, ganhará US$20; e assim por diante…!

Agora, esse fluxo mudou completamente. Quando você tenta comprar pelo app Suporte, ele sai do aplicativo e redireciona para a nova área nativa de gerenciamento de garantias do iOS, em Ajustes » Geral » AppleCare e Garantia. E, aí, muitos se deparam com o seguinte erro:

“Não é possível conectar”

E não é tão simples quanto mudar a região do iPhone nos Ajustes para os Estados Unidos, nem mesmo usar uma VPN configurada para um servidor nos EUA. O processo foi, de fato, bloqueado para Contas Apple estrangeiras.

Publicidade

A única forma de continuar contratando o AppleCare+ pelo próprio iPhone é deslogar da sua conta principal do aparelho, fazer login com uma Conta Apple americana, e só então realizar a compra.

Publicidade

Sinceramente? Isso, para mim, torna o método um tanto inviável. É trabalhoso — para quem já configurou o iPhone novo puxando o backup do iCloud, por exemplo — e cheio de etapas desnecessárias.

Compra pelo site americano continua funcionando!

Felizmente, a compra pelo site americano da Apple continua funcionando perfeitamente — e é hoje a forma mais prática de fazer isso.

Publicidade

O processo é o seguinte:

  1. Acesse o apple.com e altere o país/região no rodapé para os Estados Unidos.
  2. Vá para a área de AppleCare+ no site de suporte americano.
  3. Clique no botão “Get coverage”, no canto superior direito.
  4. Opcionalmente, faça login com uma Conta Apple americana.
  5. Escolha o produto elegível — o site identifica automaticamente os dispositivos associados à conta — ou insira manualmente o número de série que quiser.
  6. Conclua a compra normalmente com um cartão americano (o da Nomad, como falamos, continua funcionando muito bem para isso).

Fiz esse processo recentemente com alguns dos meus dispositivos (incluindo os recém-adquiridos iPhone 17 Pro Max e AirPods Pro 3) e funcionou sem nenhum problema.

Assinatura em vez de pagamento único

Outro detalhe importante: conforme noticiamos há alguns meses, a Apple vem gradualmente migrando todos os planos de AppleCare+ para um modelo de assinatura mensal ou anual, em vez daquele modelo tradicional de compra única válida por dois anos — começando esse movimento pelos EUA, mas que deverá também se estender para outros países em breve.

Na prática, isso significa que:

  • Após a contratação, a sua cobertura é renovada automaticamente mês a mês (ou ano a ano).
  • Você precisa ter acesso a uma Conta Apple americana vinculada à assinatura para gerenciar o método de pagamento, cancelar a cobertura, trocar de plano, etc.

Isso é especialmente importante porque, se o cartão usado expirar, for perdido ou trocado, é por essa conta americana que você terá que atualizar os dados de cobrança — caso contrário, a assinatura corre o risco de ser cancelada por falta de pagamento.

Em alguns países — como a Espanha —, a Apple ainda comercializa o AppleCare+ em pagamento único e, no caso de iPhones, ainda possibilita também a contratação do plano sem cobertura de roubo e furto. É uma opção, para quem preferir contratá-lo fora dos EUA (mas você precisa verificar se o seu cartão de crédito será aceito no processo).

Vinculando o AppleCare+ à sua Conta Apple americana

Depois de concluir a compra, a Apple recomenda “linkar” a assinatura do AppleCare+ à sua Conta Apple americana. Inclusive, se você estiver adicionando o plano ao seu iPhone, provavelmente verá um aviso “Finish AppleCare+ Setup” nos Ajustes:

“Finish AppleCare+ Setup”

Esse processo permite:

  • Gerenciar os dados de pagamento;
  • Consultar a cobertura;
  • Cancelar ou alterar o plano, se desejar.

No meu caso, acabei de criar uma nova Conta Apple americana e ainda não consegui completar esse link — aparentemente, a conta precisa passar por uma etapa adicional de validação com o suporte americano da Apple, que estou tratando no momento.

Mesmo assim, é importante notar que a cobertura já está ativa e protegendo o dispositivo assim que a compra é concluída — e assim permanece enquanto você mantém os pagamentos mensais ou anuais do AppleCare+. Essa associação não é obrigatória para ele entrar em vigor, ela serve apenas para fins de gestão futura da assinatura, como explicamos.

Conclusão

O processo mudou, mas ainda é totalmente possível e viável contratar/assinar o AppleCare+ nos EUA, mesmo morando no Brasil ou em qualquer outro país. 😉

Lembrando que, embora o AppleCare+ não seja oficialmente comercializado no Brasil e nem em Portugal, toda a garantia estendida oferecida por ele é sim devidamente reconhecida e atendida pelas Apple Stores e pelos Centros de Serviço Autorizados Apple de ambos os países.

Notas de rodapé

  • 1
    Funciona assim: você ganhará 2% de cashback em cima da primeira operação de câmbio na sua conta, limitado a US$60. Dessa forma, se fizer uma operação de US$500, por exemplo, ganhará US$10; se for de US$1.000, ganhará US$20; e assim por diante…

Rafael Fischmann
Rafael Fischmann
