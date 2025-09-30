Navegue

Foto de Growtika na Unsplash
Ícones do Google Chrome

Como desativar o preenchimento automático de pagamentos no Chrome [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
30/09/2025 • 07:00
Leitura de 1 minuto

Se você usa o Google Chrome no seu iPhone, iPad ou Mac e já usou um método de pagamento anteriormente em alguma compra no YouTube Premium, no Google Play ou em outros serviços da empresa, ele ficará salvo na sua conta — permitindo que você preencha as informações mais rapidamente.

Porém, caso não queira mais que o navegador faça esse preenchimento de forma automática, é possível desativá-lo facilmente. A seguir, veja como proceder nos seus aparelhos! 😊

Como desativar o preenchimento automático das formas de pagamento em iPhones e iPads

Com o Google Chrome aberto em um site, toque nos três pontinhos (no canto inferior direito) e vá em “Configurações”.

Acesse “Formas de pagamento” e desmarque a opção “Salvar e preencher as formas de pagamento”. Vá até “OK”, no canto superior direito, para confirmar.

Como desativar o preenchimento automático das formas de pagamento na web

Com o navegador aberto, acesse esse link para abrir as configurações de preenchimento automático de formas de pagamento. Desmarque, então, a opção “Salvar e preencher as formas de pagamento”.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
