Como salvar um arquivo baixado pelo Google Chrome no Drive

Se você costuma usar os aplicativos e serviços do Google no seu iPhone/iPad, já deve saber que o seu uso não é tão integrado ao iOS quanto é no Android.

Porém, a empresa de Mountain View oferece uma integração bem bacana entre o Drive e o Chrome. Ao fazer o download de um arquivo no navegador da empresa, você pode salvá-lo diretamente no Drive, sem precisar passar pelo sistema de armazenamento da Apple (iCloud Drive).

Veja como é simples! 🙂

Certifique-se de que o Chrome está atualizado para a versão mais recente na App Store; Abra o navegador e acesse normalmente o link que contém o arquivo para download; Toque no botão de download; Vá até “Salvar…” (na barra inferior); Escolha “Drive” e a conta do Google desejada, caso tenha mais de uma; Por fim, toque em “Salvar”.

Bom, não é mesmo? 😊