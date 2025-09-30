Navegue

Como salvar um arquivo baixado pelo Google Chrome no Drive

Pedro Henrique Nunes
30/09/2025 • 07:30
Se você costuma usar os aplicativos e serviços do Google no seu iPhone/iPad, já deve saber que o seu uso não é tão integrado ao iOS quanto é no Android.

Porém, a empresa de Mountain View oferece uma integração bem bacana entre o Drive e o Chrome. Ao fazer o download de um arquivo no navegador da empresa, você pode salvá-lo diretamente no Drive, sem precisar passar pelo sistema de armazenamento da Apple (iCloud Drive).

Veja como é simples! 🙂

  1. Certifique-se de que o Chrome está atualizado para a versão mais recente na App Store;
  2. Abra o navegador e acesse normalmente o link que contém o arquivo para download;
  3. Toque no botão de download;
  4. Vá até “Salvar…” (na barra inferior);
  5. Escolha “Drive” e a conta do Google desejada, caso tenha mais de uma;
  6. Por fim, toque em “Salvar”.

Bom, não é mesmo? 😊

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
