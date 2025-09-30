Como usar um gesto para abrir, fechar ou recarregar guias (abas) no Chrome [iPhone]

O Google Chrome para iPhones e iPads traz vários recursos já vistos na versão do navegador para computadores, como a sincronização do seu histórico, dos favoritos e o uso das ferramentas disponibilizadas pela empresa para otimizar a sua navegação na web.

Porém, a versão do Chrome para iPhones possui um truque muito simples, mas muito útil para quem está usando apenas uma mão. Utilizando gestos, é possível abrir uma nova aba, fechá-la ou recarregá-la.

Veja como utilizar! 📱

Com o navegador aberto em uma página da web, puxe o dedo de cima para baixo e mantenha-o no meio para recarregá-la.

Para abrir uma nova guia, repita o processo, mas deslize o dedo para a esquerda. Para fechar a atual, deslize o dedo para a direita.