Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
QubixStudio / Shutterstock.com
Ícone do Google Chrome no iPhone

Como usar um gesto para abrir, fechar ou recarregar guias (abas) no Chrome [iPhone]

Pedro Henrique Nunes
30/09/2025 • 08:00
Leitura de 1 minuto

O Google Chrome para iPhones e iPads traz vários recursos já vistos na versão do navegador para computadores, como a sincronização do seu histórico, dos favoritos e o uso das ferramentas disponibilizadas pela empresa para otimizar a sua navegação na web.

Publicidade

Porém, a versão do Chrome para iPhones possui um truque muito simples, mas muito útil para quem está usando apenas uma mão. Utilizando gestos, é possível abrir uma nova aba, fechá-la ou recarregá-la.

Veja como utilizar! 📱

Com o navegador aberto em uma página da web, puxe o dedo de cima para baixo e mantenha-o no meio para recarregá-la.

Para abrir uma nova guia, repita o processo, mas deslize o dedo para a esquerda. Para fechar a atual, deslize o dedo para a direita.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como salvar um arquivo baixado pelo Google Chrome no Drive
Posts relacionados