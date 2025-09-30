Navegue

Daily é um app para macOS que lhe ajuda a gerenciar melhor o seu tempo

Douglas Nascimento
30/09/2025
Acompanhar quanto tempo você gastou fazendo determinada atividade pode ser bastante útil para mensurar o seu desempenho em determinada tarefa ou simplesmente entender como você pode gerenciar melhor as suas atividades ao longo do dia ou das semanas.

É possível fazer isso usando apps que requerem a marcação exata de tempo no início e no fim de cada atividade (ou simplesmente aqueles que rastreiam o que você está fazendo em sua máquina), mas o app Daily (para macOS) traz uma abordagem bem diferente nesse sentido.

O aplicativo funciona simplesmente perguntando, em intervalos pré-definidos, o que você está fazendo — eliminando a necessidade de iniciar cronômetros manualmente (algo que muitas vezes é esquecido pelos usuários) e ao mesmo tempo respeitando a sua privacidade.

Com base nesses registros solicitados, o app usa amostragem estatística para gerar planilhas de horas para cada dia, semana, mês ou ano, as quais são agrupadas por categoria, projeto ou cliente e permitem ver detalhadamente como você está usando seu tempo.

Outro ponto bem interessante — esse, uma novidade adicionada recentemente — é a possibilidade de integrar o Daily a outros apps usando a API 1Application programming interface, ou interface de programação de aplicações. web ou o Zapier, bem como exportar seus dados em CSV, JSON ou PDF e automatizar fluxos de trabalho com AppleScript.

Importe automaticamente atividades do seu app de tarefas ou issue tracker, exporte entradas de tempo para softwares de faturamento para cobrança rápida e precisa e envie horas diretamente para sistemas de gerenciamento de projetos, rastreamento de issues ou CRM.

Disponível na Mac App Store, o Daily pode ser usado gratuitamente por sete dias. Após esse período, é necessário obter uma licença — algo que pode ser feito com uma assinaturas (R$30/mês, R$80/semestre ou R$150/ano) ou com uma compra vitalícia (R$300).

Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
