Adobe Premiere

Editor Adobe Premiere é lançado gratuitamente para iPhones e iPads

Douglas Nascimento
30/09/2025 • 11:36
Leitura de 2 minuto

Após as chegadas do DaVinci Resolve e do Final Cut Pro, chegou a vez de outro editor de vídeos profissional finalmente dar as caras no iPad — e, vejam só, também nos iPhones. Como já anunciado, foi lançado hoje oficialmente o Adobe Premiere em uma versão dedicada aos sistemas operacionais móveis da Apple.

A versão móvel do software, no entanto, conta com um diferencial bem importante: sem a alcunha “Pro”, ela pode ser baixada e usada gratuitamente, com as opções de pagamento apenas caso o usuário queira adquirir armazenamento adicional ou créditos para usar recursos de IA do Adobe Firefly.

O Adobe Premiere oferece recursos avançados como legendas animadas, presets de cor do Adobe Lightroom, efeitos de velocidade e remoção de fundo instantânea. É possível fazer cortes com precisão milimétrica, adicionar trilhas ilimitadas e usar controles avançados de edição.

Permitindo narrar sons profissionalmente e transformar sua voz com efeitos sonoros, o app traz bibliotecas com ativos criativos gratuitos (como fontes e músicas livres de direitos autorais) e foi projetado visando uma otimização perfeita com os sistemas operacionais móveis da Apple.

Edição simples, controle total. O Premiere no iPhone é rápido e gratuito. Sem anúncios e marcas d’água. Apenas edição de vídeo fluida. Pague pelos créditos de IA generativa apenas quando usar. Não siga tendências, crie-as com o Premiere.

Quanto aos recursos de IA generativa, os usuários que pagarem por créditos adicionais poderão gerar conteúdos únicos e prontos para uso comercial, adicionar figurinhas e até mesmo expandir, estender, melhorar ou trocar o fundo de um vídeo com todo o poder de criação do Adobe Firefly.

O Adobe Premiere pode ser baixado na App Store e requer um iPhone ou iPad com pelo menos a versão 17 dos seus respectivos sistemas operacionais.

via Cult of Mac

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
