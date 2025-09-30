Editor Adobe Premiere é lançado gratuitamente para iPhones e iPads

Após as chegadas do DaVinci Resolve e do Final Cut Pro, chegou a vez de outro editor de vídeos profissional finalmente dar as caras no iPad — e, vejam só, também nos iPhones. Como já anunciado, foi lançado hoje oficialmente o Adobe Premiere em uma versão dedicada aos sistemas operacionais móveis da Apple.
A versão móvel do software, no entanto, conta com um diferencial bem importante: sem a alcunha “Pro”, ela pode ser baixada e usada gratuitamente, com as opções de pagamento apenas caso o usuário queira adquirir armazenamento adicional ou créditos para usar recursos de IA do Adobe Firefly.
O Adobe Premiere oferece recursos avançados como legendas animadas, presets de cor do Adobe Lightroom, efeitos de velocidade e remoção de fundo instantânea. É possível fazer cortes com precisão milimétrica, adicionar trilhas ilimitadas e usar controles avançados de edição.
Permitindo narrar sons profissionalmente e transformar sua voz com efeitos sonoros, o app traz bibliotecas com ativos criativos gratuitos (como fontes e músicas livres de direitos autorais) e foi projetado visando uma otimização perfeita com os sistemas operacionais móveis da Apple.
Edição simples, controle total. O Premiere no iPhone é rápido e gratuito. Sem anúncios e marcas d’água. Apenas edição de vídeo fluida. Pague pelos créditos de IA generativa apenas quando usar. Não siga tendências, crie-as com o Premiere.
Quanto aos recursos de IA generativa, os usuários que pagarem por créditos adicionais poderão gerar conteúdos únicos e prontos para uso comercial, adicionar figurinhas e até mesmo expandir, estender, melhorar ou trocar o fundo de um vídeo com todo o poder de criação do Adobe Firefly.
O Adobe Premiere pode ser baixado na App Store e requer um iPhone ou iPad com pelo menos a versão 17 dos seus respectivos sistemas operacionais.
via Cult of Mac