FCC “confirma” novos iPads Pro, MacBooks Pro e Apple Vision Pro, além de vazar esquema secreto do iPhone 16e!

De acordo com o MacRumors, a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC, na sigla em inglês) compartilhou vários identificadores de dispositivos que não correspondem a aparelhos existentes. Mais precisamente, eles parecem pertencer a futuros MacBooks Pro e iPads Pro, bem como um novo Apple Vision Pro.

Os identificadores em si não dizem muito sobre os aparelhos; contudo, com base nos esquemas de numeração da Apple, esses de fato se tratam de produtos novos. São eles:

A3434 : MacBook Pro

: MacBook Pro A3416 : Apple Vision Pro

: Apple Vision Pro A3357 : iPad Pro de 11″ (Wi-Fi)

: iPad Pro de 11″ (Wi-Fi) A3358 / A3359 : iPad Pro de 11″ (Wi-Fi + Cellular)

/ : iPad Pro de 11″ (Wi-Fi + Cellular) A3360 : iPad Pro de 13″ (Wi-Fi)

: iPad Pro de 13″ (Wi-Fi) A3361 / A3362 : iPad Pro de 13″ (Wi-Fi + Cellular)

No entanto, o vazamento pode não significar um lançamento em outubro, já que esses registros podem ocorrer até seis meses antes disso acontecer — o que teoricamente sustenta um lançamento no começo do ano que vem, quem sabe.

Os modelos de iPad Pro com chip “M5”, porém, poderão ser anunciados mais cedo, já que um grande vazamento hoje indica que os dispositivos estariam devidamente prontos.

Esquemas do iPhone 16e

No início desta semana, a FCC também publicou um documento com esquemas completos do iPhone 16e — que presumivelmente a Apple não queria que fosse compartilhado publicamente por conter informações confidenciais.

O arquivo em questão era um PDF de 163 páginas mostrando os esquemas elétricos do iPhone 16e. A lista de documentos inclui:

Diagramas de Blocos;

Diagramas Esquemáticos Elétricos;

Descrições Técnicas, Especificações do Produto;

Localização das Antenas;

Procedimento de Ajuste;

Descrição de Segurança do Software.

Outros arquivos, como fotografias externas e internas, imagens da configuração de teste e o manual do usuário, são considerados menos prejudiciais e têm requisitos de “confidencialidade de curto prazo”, conforme observado pelo AppleInsider.

