Galaxy S25 Ultra supera iPhone 17 Pro Max em teste de velocidade

Após realizar sucessivos testes de queda para testar a durabilidade do iPhone 17 Pro Max e do Galaxy S25 Ultra, o canal PhoneBuff está de volta com um teste de velocidade que coloca o flagship da Maçã contra seu rival mais uma vez.

O teste de velocidade avaliou ambos os dispositivos em uma série de tarefas, incluindo inicialização de aplicativos, jogos, edição de fotos e renderização de vídeos.

Inicialmente, o iPhone 17 Pro Max demonstrou velocidade impressionante, destacando-se particularmente em inicialização de aplicativos e cenários de jogos. No entanto, à medida que o teste avançava para atividades mais exigentes, como edição de fotos e vídeos, o Galaxy S25 Ultra começou a se sair melhor.

Ao final do teste, o Galaxy S25 Ultra concluiu as tarefas 14 segundos mais rápido que o iPhone 17 Pro Max. Vale ressaltar que a duração relativamente curta do teste não explorou completamente o desempenho térmico, deixando espaço para análises futuras.

Na primeira volta, o iPhone 17 Pro Max terminou 14 segundos atrás do Galaxy S25 Ultra — e a situação não melhorou na segunda volta, com o flagship da Samsung mantendo a liderança e terminando o teste de velocidade com alguns segundos de sobra.

Aparelho Volta 1 Volta 2 iPhone 17 Pro Max 2 minutos e 16 segundos 47 segundos Galaxy 25 Ultra 2 minutos e 2 segundos 49 segundos

No frigir dos ovos, enquanto o iPhone 17 Pro Max oferece melhorias significativas em relação ao seu antecessor e se destaca em muitos aspectos, o Galaxy S25 Ultra assume a liderança na comparação direta com o topo-de-linha da Maçã.

