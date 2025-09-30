Galaxy S25 Ultra supera iPhone 17 Pro Max em teste de velocidade

Após realizar sucessivos testes de queda para testar a durabilidade do iPhone 17 Pro Max e do Galaxy S25 Ultra, o canal PhoneBuff está de volta com um teste de velocidade que coloca o flagship da Maçã contra seu rival mais uma vez.
O teste de velocidade avaliou ambos os dispositivos em uma série de tarefas, incluindo inicialização de aplicativos, jogos, edição de fotos e renderização de vídeos.
Inicialmente, o iPhone 17 Pro Max demonstrou velocidade impressionante, destacando-se particularmente em inicialização de aplicativos e cenários de jogos. No entanto, à medida que o teste avançava para atividades mais exigentes, como edição de fotos e vídeos, o Galaxy S25 Ultra começou a se sair melhor.
Ao final do teste, o Galaxy S25 Ultra concluiu as tarefas 14 segundos mais rápido que o iPhone 17 Pro Max. Vale ressaltar que a duração relativamente curta do teste não explorou completamente o desempenho térmico, deixando espaço para análises futuras.
Na primeira volta, o iPhone 17 Pro Max terminou 14 segundos atrás do Galaxy S25 Ultra — e a situação não melhorou na segunda volta, com o flagship da Samsung mantendo a liderança e terminando o teste de velocidade com alguns segundos de sobra.
|Aparelho
|Volta 1
|Volta 2
|iPhone 17 Pro Max
|2 minutos e 16 segundos
|47 segundos
|Galaxy 25 Ultra
|2 minutos e 2 segundos
|49 segundos
No frigir dos ovos, enquanto o iPhone 17 Pro Max oferece melhorias significativas em relação ao seu antecessor e se destaca em muitos aspectos, o Galaxy S25 Ultra assume a liderança na comparação direta com o topo-de-linha da Maçã.
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.