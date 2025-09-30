Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
iPhone 17 Pro Max e Galaxy S25 Ultra em teste de velocidade do PhoneBuff
View on YouTube

Galaxy S25 Ultra supera iPhone 17 Pro Max em teste de velocidade

Luiz Gustavo Ribeiro
30/09/2025 • 16:09
Leitura de 1 minuto

Após realizar sucessivos testes de queda para testar a durabilidade do iPhone 17 Pro Max e do Galaxy S25 Ultra, o canal PhoneBuff está de volta com um teste de velocidade que coloca o flagship da Maçã contra seu rival mais uma vez.

Publicidade

O teste de velocidade avaliou ambos os dispositivos em uma série de tarefas, incluindo inicialização de aplicativos, jogos, edição de fotos e renderização de vídeos.

YouTube video

Inicialmente, o iPhone 17 Pro Max demonstrou velocidade impressionante, destacando-se particularmente em inicialização de aplicativos e cenários de jogos. No entanto, à medida que o teste avançava para atividades mais exigentes, como edição de fotos e vídeos, o Galaxy S25 Ultra começou a se sair melhor.

Ao final do teste, o Galaxy S25 Ultra concluiu as tarefas 14 segundos mais rápido que o iPhone 17 Pro Max. Vale ressaltar que a duração relativamente curta do teste não explorou completamente o desempenho térmico, deixando espaço para análises futuras.

Publicidade

Na primeira volta, o iPhone 17 Pro Max terminou 14 segundos atrás do Galaxy S25 Ultra — e a situação não melhorou na segunda volta, com o flagship da Samsung mantendo a liderança e terminando o teste de velocidade com alguns segundos de sobra.

AparelhoVolta 1Volta 2
iPhone 17 Pro Max2 minutos e 16 segundos47 segundos
Galaxy 25 Ultra2 minutos e 2 segundos49 segundos

No frigir dos ovos, enquanto o iPhone 17 Pro Max oferece melhorias significativas em relação ao seu antecessor e se destaca em muitos aspectos, o Galaxy S25 Ultra assume a liderança na comparação direta com o topo-de-linha da Maçã.

iPhones 17 Pro e 17 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

OpenAI anuncia Sora 2, agora com app para geração de vídeos no iOS
Posts relacionados