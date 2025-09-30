iPad Pro com chip “M5” vaza em unboxing antes do seu anúncio oficial

Há aproximadamente um ano, o canal russo Wylsacom divulgou um vídeo realizando o unboxing do (então não anunciado) MacBook Pro com chip M4, o que causou um rebuliço por ser tratar não de um protótipo, mas sim do dispositivo embalado para venda oficial.
Há quem pense que a Apple tenha melhorado seus protocolos antivazamentos de lá para cá, mas um novo vídeo do mesmo canal do YouTube prova o contrário. Isso porque eles compartilharam há pouco um unboxing do aguardado iPad Pro com chip “M5”, cujo anúncio oficial é esperado ainda para este ano.
Trata-se do modelo Wi-Fi de 13 polegadas com 256GB de armazenamento, na cor preto-espacial. Assim como no caso do ano passado, toda a construção da caixa e do dispositivo parecem legítimos — a caixa, vale notar, mostra inclusive o iPad com o mesmo wallpaper presente no modelo com chip M4.
O dispositivo em si tem o mesmo chassi do modelo anterior — corroborando os rumores até agora, os quais apontam que as mudanças estarão mesmo no interior do tablet.
Um dos principais aprimoramentos internos é, naturalmente, o chip. Equipado com o chip “M5” (ainda não apresentado pela Apple), o iPad Pro exibido no vídeo também possui 12GB de memória interna — assim como os iPhones 17 Pro/17 Pro Max e o iPhone Air.
De acordo com o teste Geekbench, o chip “M5” do próximo iPad Pro tem 9 núcleos de CPU 1Central processing unit, ou unidade central de processamento., sendo 3 de desempenho e 6 de eficiência — assim como o chip M4. O aumento na velocidade da CPU 2Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico. seria entre 12% e 15%; já da GPU, em torno de incríveis 35%.
|Modelo
|Single-core
|Multi-core
|iPad Pro (M4)
|3.748 pontos
|13.324 pontos
|iPad Pro (M5)
|4.133 pontos
|15.437 pontos
Outras informações obtidas a partir do vídeo, conforme notado pelo analista Aaron, são de que o dispositivo é identificado pelo código
A3360 e possui a seguinte nomenclatura:
iPad17,3. Naturalmente, ele também está rodando o iPadOS 26.
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.
Notas de rodapé
- 1Central processing unit, ou unidade central de processamento.
- 2Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico.