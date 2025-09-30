Navegue

Unboxing do iPad Pro M5
iPad Pro com chip “M5” vaza em unboxing antes do seu anúncio oficial

Luiz Gustavo Ribeiro
30/09/2025 • 13:07
Leitura de 2 minuto

Há aproximadamente um ano, o canal russo Wylsacom divulgou um vídeo realizando o unboxing do (então não anunciado) MacBook Pro com chip M4, o que causou um rebuliço por ser tratar não de um protótipo, mas sim do dispositivo embalado para venda oficial.

Há quem pense que a Apple tenha melhorado seus protocolos antivazamentos de lá para cá, mas um novo vídeo do mesmo canal do YouTube prova o contrário. Isso porque eles compartilharam há pouco um unboxing do aguardado iPad Pro com chip “M5”, cujo anúncio oficial é esperado ainda para este ano.

Trata-se do modelo Wi-Fi de 13 polegadas com 256GB de armazenamento, na cor preto-espacial. Assim como no caso do ano passado, toda a construção da caixa e do dispositivo parecem legítimos — a caixa, vale notar, mostra inclusive o iPad com o mesmo wallpaper presente no modelo com chip M4.

O dispositivo em si tem o mesmo chassi do modelo anterior — corroborando os rumores até agora, os quais apontam que as mudanças estarão mesmo no interior do tablet.

SURREAL: o próximo iPad Pro M5 passa por um unboxing completo e testes práticos antes de ser anunciado pela Apple, em russo. Como esperado, parece o mesmo.

Um dos principais aprimoramentos internos é, naturalmente, o chip. Equipado com o chip “M5” (ainda não apresentado pela Apple), o iPad Pro exibido no vídeo também possui 12GB de memória internaassim como os iPhones 17 Pro/17 Pro Max e o iPhone Air.

De acordo com o teste Geekbench, o chip “M5” do próximo iPad Pro tem 9 núcleos de CPU 1Central processing unit, ou unidade central de processamento., sendo 3 de desempenho e 6 de eficiência — assim como o chip M4. O aumento na velocidade da CPU 2Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico. seria entre 12% e 15%; já da GPU, em torno de incríveis 35%.

ModeloSingle-coreMulti-core
iPad Pro (M4)3.748 pontos13.324 pontos
iPad Pro (M5)4.133 pontos15.437 pontos

Outras informações obtidas a partir do vídeo, conforme notado pelo analista Aaron, são de que o dispositivo é identificado pelo código A3360 e possui a seguinte nomenclatura: iPad17,3. Naturalmente, ele também está rodando o iPadOS 26.

iPads Pro (miniatura)
Comprar iPads Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10
Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x
Tela: 11 ou 13 polegadas
Cor: prateado ou cinza-espacial
Capacidade: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
