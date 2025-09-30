iPhone Air atinge até 21W durante recarga em teste com carregadores

Agora foi vez de o ChargerLAB divulgar os resultados do seu teste de recarga com o último iPhone da família mais recente, o ultrafino Air.
Assim como nos testes dos iPhones 17 Pro e do iPhone 17, eles conferiram a potência máxima de recarga usando uma variedade de adaptadores de energia, incluindo os originais da Apple, opções de terceiros, powerbanks, carregadores veiculares e power stations.
Entre os adaptadores de energia originais da Maçã, o iPhone atingiu um pico de 21,25W com o carregador MagSafe. No caso das opções de terceiros, ele chegou a 20,98W com o carregador de 140W da HUAWEI.
Na ponta dos powerbanks, o dispositivo Anker GaNPrime, de 65W, conseguiu recarregar o iPhone Air a uma potência máxima de 18,95W, enquanto entre os carregadores veiculares a opção da UGREEN de 60W recarregou o aparelho a 19,33W.
Por fim, a power station que ofereceu a maior potência durante a recarga do iPhone Air foi a UGREEN GS1200, com um pico de 19,26W.
Com isso, é possível dizer que o iPhone Air pode ser recarregado a aproximadamente 21W — para comparação, o iPhone 17 atingiu um pico de 28W, enquanto o iPhone 17 Pro Max chegou a cerca de 36W.
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial
Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.
via MacRumors