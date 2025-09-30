Navegue

O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

iPhone Air atinge até 21W durante recarga em teste com carregadores

Luiz Gustavo Ribeiro
30/09/2025 • 18:36
Porta USB-C do iPhone Air

Agora foi vez de o ChargerLAB divulgar os resultados do seu teste de recarga com o último iPhone da família mais recente, o ultrafino Air.

Assim como nos testes dos iPhones 17 Pro e do iPhone 17, eles conferiram a potência máxima de recarga usando uma variedade de adaptadores de energia, incluindo os originais da Apple, opções de terceiros, powerbanks, carregadores veiculares e power stations.

YouTube video

Entre os adaptadores de energia originais da Maçã, o iPhone atingiu um pico de 21,25W com o carregador MagSafe. No caso das opções de terceiros, ele chegou a 20,98W com o carregador de 140W da HUAWEI.

Na ponta dos powerbanks, o dispositivo Anker GaNPrime, de 65W, conseguiu recarregar o iPhone Air a uma potência máxima de 18,95W, enquanto entre os carregadores veiculares a opção da UGREEN de 60W recarregou o aparelho a 19,33W.

Por fim, a power station que ofereceu a maior potência durante a recarga do iPhone Air foi a UGREEN GS1200, com um pico de 19,26W.

Com isso, é possível dizer que o iPhone Air pode ser recarregado a aproximadamente 21W — para comparação, o iPhone 17 atingiu um pico de 28W, enquanto o iPhone 17 Pro Max chegou a cerca de 36W.

via MacRumors

