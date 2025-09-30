Logitech lança mouse MX Master 4, agora com resposta tátil customizável

A Logitech anunciou hoje o MX Master 4, o mais recente update de um dos seus produtos mais icônicos. Sucessora natural do MX Master 3S, a nova versão do mouse traz como principal novidade a adição de feedbacks táteis para dar aos profissionais o máximo de controle e uma melhor experiência de uso.

Com as respostas táteis, o usuário obtém vibrações sutis ao rolar, navegar e selecionar elementos — ideal para edição de vídeo, design e análise de dados. A personalização é feita no utilitário Logi Options+, onde você pode ativar a resposta tátil para coisas como passar o mouse de um display para o outro, por exemplo.

Os Action Rings, uma sobreposição digital ativada pelo software, também passam a contar com esses feedbacks táteis. Com eles, vale recordar, os usuários podem selecionar atalhos específicos para apps e controles personalizáveis para manter ferramentas usadas com frequência mais acessíveis.

Com um chip de alto desempenho, antena otimizada e um novo dongle USB-C, o mouse faz 90% menos ruído nos cliques em relação ao MX 3S, sendo construído com materiais resistentes a manchas e um design robusto para “suportar o uso diário intenso” e durar bem mais que mouses convencionais.

Trazendo um design bem semelhante ao da geração anterior (a mudança mais visível é o botão de gestos, que agora fica ao lado dos demais), bem como o mesmo preço (US$120) o MX Master 4 oferece até três horas de uso com apenas um minuto de carga — ou até 70 dias se recarregado por completo.

Além da versão tradicional (disponível nas cores Graphite e Pale Grey globalmente e em Black e Graphite Charcoal na América do Norte e na Europa), também há uma versão Business (na cor Graphite) e o MX Master 4 para Mac (White Silver e Space Black), otimizado para uso no macOS e no iPadOS. Ele também já está disponível para compra na Amazon americana.

