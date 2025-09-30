OpenAI anuncia Sora 2, agora com app para geração de vídeos no iOS

A OpenAI revelou hoje o Sora 2, seu novo modelo para criar vídeos gerados por inteligência artificial e que também alimenta o mais recente app da empresa, chamado Sora.

Publicidade

Assim como o modelo Sora 1, lançado em dezembro passado e integrado ao app do ChatGPT, a nova ferramenta pode gerar clipes curtos em resposta a comandos de texto do usuário. Em seguida, eles podem ser compartilhados no novo aplicativo e até mixado por outras pessoas.

This is the Sora app, powered by Sora 2.



Inside the app, you can create, remix, and bring yourself or your friends into the scene through cameos—all within a customizable feed designed just for Sora videos.



See inside the Sora app👇 pic.twitter.com/GxzxdNZMYG — OpenAI (@OpenAI) September 30, 2025 Este é o aplicativo Sora, empurrado pelo Sora 2.



Dentro do aplicativo, você pode criar, remixar e trazer você mesmo ou seus amigos para a cena por meio de participações especiais, tudo em um feed personalizável projetado apenas para vídeos do Sora.



Veja mais do aplicativo Sora 👇

O novo modelo também foi projetado para corrigir falhas em geradores de vídeo de IA, tendo sido desenvolvido para gerar vídeos com visuais que seguem as leis da física — o que há muito tempo é um desafio para outros serviços, incluindo a versão original do Sora. O objetivo também é seguir as instruções do usuário de forma mais confiável, principalmente em uma sequência de cenas diferentes em um vídeo.

A OpenAI afirmou que o novo modelo é capaz de criar clipes com visuais mais complexos. Ele foi projetado ainda para gerar cenas individuais e juntá-las automaticamente, sem precisar que o usuário as edite dessa forma.

Publicidade

O Sora 2 também pode usar IA para gerar áudio que pode ser sincronizado com vídeos, incluindo efeitos sonoros, ruídos de fundo e diálogos em vários idiomas.

A OpenAI afirmou que não permitirá que pessoas criem vídeos com figuras públicas, embora essas pessoas possam optar por fazer uma “participação especial”. A empresa também não liberará a criação de vídeos de pessoas com base em uma imagem.

No mais, os vídeos criados com o aplicativo Sora têm marca d’água para indicar que se trata de um clipe gerado por IA — e o mesmo vale para vídeos exportados do aplicativo. A OpenAI também está desativando a gravação de tela do aplicativo para ajudar a controlar como os vídeos são compartilhados.

Gratuito, o app Sora está disponível a partir de hoje, nos Estados Unidos e no Canadá, inicialmente apenas por convite e para o iOS, com planos de expansão para o Android no futuro. O Sora 2 também pode ser acessado pela web.