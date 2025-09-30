Navegue

Ícone do app Sora

OpenAI anuncia Sora 2, agora com app para geração de vídeos no iOS

Luiz Gustavo Ribeiro
30/09/2025 • 15:50
Leitura de 2 minuto

A OpenAI revelou hoje o Sora 2, seu novo modelo para criar vídeos gerados por inteligência artificial e que também alimenta o mais recente app da empresa, chamado Sora.

Assim como o modelo Sora 1, lançado em dezembro passado e integrado ao app do ChatGPT, a nova ferramenta pode gerar clipes curtos em resposta a comandos de texto do usuário. Em seguida, eles podem ser compartilhados no novo aplicativo e até mixado por outras pessoas.

Este é o aplicativo Sora, empurrado pelo Sora 2.

Dentro do aplicativo, você pode criar, remixar e trazer você mesmo ou seus amigos para a cena por meio de participações especiais, tudo em um feed personalizável projetado apenas para vídeos do Sora.

Veja mais do aplicativo Sora 👇

O novo modelo também foi projetado para corrigir falhas em geradores de vídeo de IA, tendo sido desenvolvido para gerar vídeos com visuais que seguem as leis da física — o que há muito tempo é um desafio para outros serviços, incluindo a versão original do Sora. O objetivo também é seguir as instruções do usuário de forma mais confiável, principalmente em uma sequência de cenas diferentes em um vídeo.

A OpenAI afirmou que o novo modelo é capaz de criar clipes com visuais mais complexos. Ele foi projetado ainda para gerar cenas individuais e juntá-las automaticamente, sem precisar que o usuário as edite dessa forma.

O Sora 2 também pode usar IA para gerar áudio que pode ser sincronizado com vídeos, incluindo efeitos sonoros, ruídos de fundo e diálogos em vários idiomas.

A OpenAI afirmou que não permitirá que pessoas criem vídeos com figuras públicas, embora essas pessoas possam optar por fazer uma “participação especial”. A empresa também não liberará a criação de vídeos de pessoas com base em uma imagem.

No mais, os vídeos criados com o aplicativo Sora têm marca d’água para indicar que se trata de um clipe gerado por IA — e o mesmo vale para vídeos exportados do aplicativo. A OpenAI também está desativando a gravação de tela do aplicativo para ajudar a controlar como os vídeos são compartilhados.

Gratuito, o app Sora está disponível a partir de hoje, nos Estados Unidos e no Canadá, inicialmente apenas por convite e para o iOS, com planos de expansão para o Android no futuro. O Sora 2 também pode ser acessado pela web.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
