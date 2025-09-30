Opera lança o Neon, seu mais novo navegador focado em IA

A Opera lançou hoje o mais novo integrante da sua família de browsers, o Neon. Com um foco em inteligência artificial e um sistema de assinatura, ele pode realizar uma série de ações pelo usuário, tendo sido anunciado originalmente em maio.

Publicidade

De acordo com a empresa, um dos principais recursos navegador, chamado Neon Do, pode abrir e fechar abas, comparar informações de múltiplas fontes e até mesmo realizar compras de forma automatizada — tudo isso graças ao recurso Tasks, que cria espaços de trabalho autocontidos para diferentes projetos.

Divulgação/Opera

Essa abordagem compartimentalizada permite que a IA do browser toque uma série de tarefas de maneira independente, sem que o conteúdo de um espaço afete o trabalho em outro ambiente.

Também faz parte do pacote a ferramenta Cards, que nada mais são que prompts reutilizáveis os quais podem ser usados para automatizar fluxos de trabalho.

Divulgação/Opera

É, possível, por exemplo, criar prompts que fazem comparações ou que resumem as características de um produto ao comprar online, bem como configurar outros cards para realizar anotações pelo usuário durante reuniões.

Publicidade

Por fim, temos a ferramenta Make, capaz de criar projetos que vão desde websites até coisas como jogos, vídeos, relatórios e outras ferramentas. Segundo a Opera, essas criações podem ser compartilhadas com outras por meio de uma URL, e a máquina virtual utilizada para fazer o Make funcionar fica em um servidor seguro na Europa.

Divulgação/Opera

Assim como os outros navegadores da Opera, o Neon conta com recursos clássicos como o bloqueador de anúncios da empresa, VPN , sistema de favoritos e integrações para a barra lateral.

Para usar o Opera Neon, continua sendo preciso entrar numa lista de espera, a qual está disponível nessa página. Como dito, ele também funciona com sistema de assinatura, que sai por US$20 mensais.