Leitura de 2 minuto

Opera lança o Neon, seu mais novo navegador focado em IA

Bruno Cardoso
30/09/2025 • 15:12
Divulgação/Opera

A Opera lançou hoje o mais novo integrante da sua família de browsers, o Neon. Com um foco em inteligência artificial e um sistema de assinatura, ele pode realizar uma série de ações pelo usuário, tendo sido anunciado originalmente em maio.

De acordo com a empresa, um dos principais recursos navegador, chamado Neon Do, pode abrir e fechar abas, comparar informações de múltiplas fontes e até mesmo realizar compras de forma automatizada — tudo isso graças ao recurso Tasks, que cria espaços de trabalho autocontidos para diferentes projetos.

Divulgação/Opera

Essa abordagem compartimentalizada permite que a IA do browser toque uma série de tarefas de maneira independente, sem que o conteúdo de um espaço afete o trabalho em outro ambiente.

Também faz parte do pacote a ferramenta Cards, que nada mais são que prompts reutilizáveis os quais podem ser usados para automatizar fluxos de trabalho.

Divulgação/Opera

É, possível, por exemplo, criar prompts que fazem comparações ou que resumem as características de um produto ao comprar online, bem como configurar outros cards para realizar anotações pelo usuário durante reuniões.

Por fim, temos a ferramenta Make, capaz de criar projetos que vão desde websites até coisas como jogos, vídeos, relatórios e outras ferramentas. Segundo a Opera, essas criações podem ser compartilhadas com outras por meio de uma URL, e a máquina virtual utilizada para fazer o Make funcionar fica em um servidor seguro na Europa.

Divulgação/Opera

Assim como os outros navegadores da Opera, o Neon conta com recursos clássicos como o bloqueador de anúncios da empresa, VPN 1Virtual private network, ou rede privada virtual., sistema de favoritos e integrações para a barra lateral.

YouTube video

Para usar o Opera Neon, continua sendo preciso entrar numa lista de espera, a qual está disponível nessa página. Como dito, ele também funciona com sistema de assinatura, que sai por US$20 mensais.

  • 1
    Virtual private network, ou rede privada virtual.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
