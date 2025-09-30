Powerbeats Fit são anunciados pela Apple como os substitutos dos Beats Fit Pro

A Beats by Dre acaba de anunciar os Powerbeats Fit, os seus mais novos fones de ouvido sem fio intra-auriculares. Sucessores espirituais dos Beats Fit Pro, eles contam com uma maior durabilidade e conforto, mantendo o seu foco no público fitness.

Assim como os Beats Fit Pro, os Powerbeats Fit vêm com hastes feitas para manter os earbuds firmes na orelha mesmo durante exercícios mais intensos, sendo, ainda assim, mais discretos que os Powerbeats Pro 2.

Built for ultimate stability and comfort, meet the all-new Powerbeats Fit. #BeatsbyDre #PowerbeatsFit pic.twitter.com/lmbuQ8Gjr5 — Beats by Dre (@beatsbydre) September 30, 2025 Desenvolvidos para máxima estabilidade e conforto, conheça os novíssimos Powerbeats Fit.



De acordo com a subsidiária da Apple, essas hastes estão 20% mais flexíveis, garantindo um encaixe mais confortável. Os fones também contam com quatro tamanhos diferentes de pontas de silicone (extra-pequeno, pequeno, médio e grande), tornando-os adequados para a maioria dos canais auditivos.

Ainda equipados com o chip H1, eles prometem um som balanceado com direito a recursos como Áudio Espacial (Spatial Audio) personalizado com rastreamento dinâmico de cabeça, Cancelamento Ativo de Ruído, Modo Transparência e equalizador adaptativo.

Reapresentar os Beats Fit Pro como Powerbeats Fit — juntamente com o Powerbeats Pro 2 — unifica nossa linha sob um nome sinônimo de desempenho atlético e oferece aos clientes uma escolha mais clara entre dois formatos distintos, com foco no condicionamento físico. Os Powerbeats Fit combinam o melhor dos Beats Fit Pro com conforto, durabilidade e portabilidade de alto nível, tornando-os uma adição valiosa à família Powerbeats. —Oliver Schusser, vice-presidente de Música, Esportes e Beats da Apple.

Eles também suportam outros recursos clássicos da Apple, como a sincronização com o iCloud, o compartilhamento de áudio, o suporte à rede Buscar (Find My), a possibilidade de interagir com a Siri sem as mãos e a troca automática entre dispositivos.

Donos de aparelhos Android, por sua vez, contam com a sincronização de um toque (one-touch pairing), controles personalizados, o status da bateria, o recurso Locate My Beats e o teste de encaixe do app Beats.

Com certificação IPX4 contra água e suor tanto nos fones quanto no estojo de carregamento, os Powerbeats Fit conseguem entregar uma autonomia de bateria melhor (até 30 horas, contando com a case) que seus antecessores mesmo sendo 17% menores que os Beats Fit Pro. Se levarmos em conta apenas as baterias dos earbuds em si, a autonomia é de 7 horas com uma única carga, sendo que 5 minutos na tomada já são suficientes para proporcionar 1 hora de reprodução contínua.

É possível interagir com os fones para gerenciar a reprodução de música, ajustar o volume, alternar entre os modos de Cancelamento de Ativo de Ruído e Transparência, ativar a Siri e aceitar/recusar chamadas de voz. E, por falar, em ligações, eles também vêm com “microfones duplos formadores de feixe combinados com um processador interno que reduz ruídos externos, como vento”.

Os Powerbeats Fit são vendidos nas cores Jet Black, Gravel Gray, Spark Orange e Power Pink por US$200 nos EUA (Amazon; Apple) e 230€ em Portugal — o preço no Brasil ainda não foi divulgado. Eles estarão disponíveis para compra em lojas físicas nos Estados Unidos a partir desta quinta-feira (2/10).

