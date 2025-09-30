Promoções na App Store: Severed, Not Another Weekend, KASPAR e mais!

Nesta terça-feira, confira e aproveite para economizar com a nossa seleção de promoções na App Store!

Assuma o papel de Sasha, uma guerreira de um braço só que, empunhando uma espada viva, sai em busca da família em um mundo repleto de horrores no aclamado Severed — nosso destaque do dia, mais uma vez.

Criado pelo pessoal do Drinkbox Studios, o aplicativo é uma verdadeira experiência em forma de jogo. Com base em toques na tela, o game lhe apresenta desafios e batalhas intensas, nas quais superar seus inimigos desconhecidos é apenas parte da sua jornada.

Sua evolução é sincronizada pelo iCloud e há, também, suporte ao Game Center. Confira um trailer do jogo:

Uma bela oferta para um jogo bem bacana! 😉

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$160 em descontos:

Jogos

Jogo de aventura.

Mais um jogo de aventura.

Puzzles.

Aplicativos

Sintetizador musical.

Receitas.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️