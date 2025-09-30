Promoções na App Store: Severed, Not Another Weekend, KASPAR e mais!

Nesta terça-feira, confira e aproveite para economizar com a nossa seleção de promoções na App Store!
Assuma o papel de Sasha, uma guerreira de um braço só que, empunhando uma espada viva, sai em busca da família em um mundo repleto de horrores no aclamado Severed — nosso destaque do dia, mais uma vez.
Criado pelo pessoal do Drinkbox Studios, o aplicativo é uma verdadeira experiência em forma de jogo. Com base em toques na tela, o game lhe apresenta desafios e batalhas intensas, nas quais superar seus inimigos desconhecidos é apenas parte da sua jornada.
Sua evolução é sincronizada pelo iCloud e há, também, suporte ao Game Center. Confira um trailer do jogo:
Uma bela oferta para um jogo bem bacana! 😉
Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$160 em descontos:
Jogos
Jogo de aventura.
Mais um jogo de aventura.
Puzzles.
Aplicativos
Sintetizador musical.
Receitas.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️