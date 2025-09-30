Navegue

Leitura de 1 minuto

RidePods é um jogo de corrida que usa a cabeça (e os AirPods) como controle

Douglas Nascimento
30/09/2025 • 08:30
RidePods

Já pensou em pilotar uma motocicleta apenas mexendo a cabeça? Bem, isso agora é possível, caso você tenha fones de ouvido com sensores de movimento (como alguns modelos dos AirPods). Isso, claro, graças a RidePods, um game que traz uma experiência completamente nova quando falamos em apps de corrida.

Como supracitado, a jogabilidade é bastante simples: basta inclinar a cabeça para a esquerda/direita para que a moto faça uma curva nessa direção — sem controles externos ou a necessidade de qualquer toque na tela do dispositivo.

Destinado tanto a jogadores mais casuais quanto aos mais competitivos, RidePods conta com um design simples e otimizado para sessões de jogo rápidas, tendo sido “projetado para testar seus reflexos e lhe fazer mergulhar na emoção da corrida”.

RidePods oferece um loop de jogabilidade viciante que mantém você voltando. Corra por estradas sem fim, bata seus próprios recordes e ultrapasse seus limites a cada passeio.

Embora possa não ser lá muito confortável passar horas a fio movimentando a cabeça para jogar algo simples, pode ser divertido passar por essa experiência — ou até útil caso você não esteja com as mãos disponíveis na hora daquela jogatina.

O bom é que o game pode ser baixado gratuitamente na App Store (sem compras internas), então, caso bata aquela curiosidade, não custa nada tentar, não é mesmo?

via 9to5Mac

Douglas Nascimento
