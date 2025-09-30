Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

University Park Village, loja da Apple no Texas, mudará de local

Douglas Nascimento
30/09/2025 • 13:23
Apple University Park Village

De acordo com o MacRumors, a Apple University Park Village, loja da Maçã localizada no Texas (Estados Unidos), mudará para uma área diferente do shopping homônimo onde ela está instalada desde a sua inauguração, em 2008.

Publicidade

Maior que a loja atual e com um design atualizado, ela passará a ocupar um local que atualmente é dividido entre duas lojas de roupas, as quais também se transferirão para novas unidades no shopping.

Posts relacionados

Segundo a publicação, a loja na nova localização deverá ser inaugurada em 11 de outubro (um sábado), no lado norte do shopping — embora a loja atual permaneça aberta, como é possível conferir em sua página oficial.

Ainda não há imagens divulgadas do futuro espaço, mas como é de tradição, a Apple deverá divulgar mais detalhes (incluindo fotos) sobre ela alguns dias antes da sua abertura.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

iPad Pro com chip “M5” vaza em unboxing antes do seu anúncio oficial
Próx. Post

Vídeo: carregadores 3-em-1 da Belkin com Qi2 25W + powerbank de 20.000mAh!
Posts relacionados