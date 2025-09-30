University Park Village, loja da Apple no Texas, mudará de local

De acordo com o MacRumors, a Apple University Park Village, loja da Maçã localizada no Texas (Estados Unidos), mudará para uma área diferente do shopping homônimo onde ela está instalada desde a sua inauguração, em 2008.

Maior que a loja atual e com um design atualizado, ela passará a ocupar um local que atualmente é dividido entre duas lojas de roupas, as quais também se transferirão para novas unidades no shopping.

Segundo a publicação, a loja na nova localização deverá ser inaugurada em 11 de outubro (um sábado), no lado norte do shopping — embora a loja atual permaneça aberta, como é possível conferir em sua página oficial.

Ainda não há imagens divulgadas do futuro espaço, mas como é de tradição, a Apple deverá divulgar mais detalhes (incluindo fotos) sobre ela alguns dias antes da sua abertura.