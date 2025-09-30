Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
View on YouTube

Vídeo: carregadores 3-em-1 da Belkin com Qi2 25W + powerbank de 20.000mAh!

Rafael Fischmann
30/09/2025 • 13:55
Leitura de 1 minuto

Recentemente, noticiamos por aqui que a Belkin se tornou uma das primeiras fabricantes do mundo a lançar acessórios certificados com o padrão Qi2 25W — que, por sinal, é diretamente baseado no MagSafe.

Publicidade

Agora estamos em mãos com dois deles (e mais um powerbank bacana, de 20.000mAh), cujo vídeo de unboxing + hands-on vocês conferem a seguir:

YouTube video
Assinar o nosso canal do YouTube

O primeiro que apresentamos é o UltraCharge Pro 3-in-1 Magnetic Charging Dock with Qi2 25W, que promete levar o iPhone de 0% a 50% em apenas 25 minutos. Seu grande diferencial é a tecnologia ChillBoost com tecnologia de resfriamento ativo, que reduz a temperatura do smartphone em até 7ºC enquanto ele recarrega.

Já o UltraCharge 3-in-1 Foldable Magnetic Charger with Qi2 25W é um irmão bem próximo do primeiro, só que com um sistema ChillBoost de resfriamento passivo. O legal é que ele tem um design dobrável, excelente para você levar em viagens.

Publicidade

Por fim, temos o BoostCharge Power Bank 20K with Display, uma bateria externa de 20.000mAh com duas portas USB-C e uma USB-A, oferecendo até 20W de potência para recarregar dispositivos e uma telinha lateral que indica o seu estado de carga. Ele vem inclusive com um cabinho USB-C que pode ficar acoplado à lateral do powerbank, o que é muito prático.

Os produtos estão à venda no site da Belkin em uma variedade de modelos/cores.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
Post Ant.

University Park Village, loja da Apple no Texas, mudará de local
Próx. Post

Apple Watch Series 3, iPhones 7 e 11 Pro Max agora são produtos clássicos
Posts relacionados