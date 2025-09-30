Vídeo: carregadores 3-em-1 da Belkin com Qi2 25W + powerbank de 20.000mAh!

Recentemente, noticiamos por aqui que a Belkin se tornou uma das primeiras fabricantes do mundo a lançar acessórios certificados com o padrão Qi2 25W — que, por sinal, é diretamente baseado no MagSafe.
Agora estamos em mãos com dois deles (e mais um powerbank bacana, de 20.000mAh), cujo vídeo de unboxing + hands-on vocês conferem a seguir:
O primeiro que apresentamos é o UltraCharge Pro 3-in-1 Magnetic Charging Dock with Qi2 25W, que promete levar o iPhone de 0% a 50% em apenas 25 minutos. Seu grande diferencial é a tecnologia ChillBoost com tecnologia de resfriamento ativo, que reduz a temperatura do smartphone em até 7ºC enquanto ele recarrega.
Já o UltraCharge 3-in-1 Foldable Magnetic Charger with Qi2 25W é um irmão bem próximo do primeiro, só que com um sistema ChillBoost de resfriamento passivo. O legal é que ele tem um design dobrável, excelente para você levar em viagens.
Por fim, temos o BoostCharge Power Bank 20K with Display, uma bateria externa de 20.000mAh com duas portas USB-C e uma USB-A, oferecendo até 20W de potência para recarregar dispositivos e uma telinha lateral que indica o seu estado de carga. Ele vem inclusive com um cabinho USB-C que pode ficar acoplado à lateral do powerbank, o que é muito prático.
Os produtos estão à venda no site da Belkin em uma variedade de modelos/cores.
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.