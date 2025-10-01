AirPods Pro 3 continuam completamente irreparáveis, mostra desmonte da iFixit

Os recém-lançados AirPods Pro 3 trouxeram uma série de melhorias em matéria de áudio, design e, principalmente, recursos de saúde. Porém, se há um aspecto no qual os fones de ouvido sem fio da Apple não evoluíram nada, é o da reparabilidade — pelo menos de acordo a firma de reparos iFixit, que os dissecou em seu tradicional vídeo de desmonte.

Assim como basicamente todos os pares de AirPods lançados até hoje, os novos fones profissionais da Maçã não contam com uma maneira fácil de serem abertos, demandando a aplicação de calor e o uso de ferramentas que podem causar danos estéticos permanentes.

O mesmo vale para os componentes internos, os quais são fixados de uma maneira que se torna quase impossível removê-los sem quebrá-los de alguma forma. Isso, inclusive, vale para o qual talvez seja a peça mais crítica dos AirPods Pro 3: a bateria, que também é colocada no lugar com a ajuda de uma cola bem chata de se lidar.

Para acessar o interior da haste dos fones, lar do chip H2, foi necessário literalmente derretê-los com a ajuda de uma pistola de calor, o que basicamente rechaçou qualquer esperança de que a Apple tivesse feito algum ajuste no interior dos AirPods Pro 3 para torná-los mais reparáveis.

O estojo de carregamento conseguiu se sair ainda pior, já que a iFixit não conseguiu abri-lo nem mesmo após aplicar calor e apelar para a força bruta. Em vez disso, a firma escolheu divulgar fotos do interior dos fones capturadas por uma máquina de ressonância magnética, a qual foi capaz de revelar que a Maçã trocou o design de duas células da bateria por um componente de apenas uma célula.

Ela também divulgou imagens (capturadas com a ajuda de um microscópio) da nova ponta de silicone, que agora conta com uma espuma incorporada, ajudando na fixação e no isolamento acústico.

Como nada mudou em relação aos AirPods Pro 2, os novos fones ganharam a nota 0/10 na escala de reparabilidade do iFixit, repetindo o feito de basicamente todos os modelos lançados até hoje pela Apple.

Parece que ainda teremos que esperar mais algum tempo até que a Apple passe a tratar os AirPods da mesma forma que ela tem tratado os iPhones ultimamente…

