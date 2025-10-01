Apple deixa de lado headset mais barato para focar em óculos inteligentes, segundo a Bloomberg

Embora mantenha planos para lançar uma versão atualizada do Vision Pro já no final deste ano, a Apple pode estar colocando em standby a ideia de fabricar um modelo de menor custo do headset. O motivo? A corrida da empresa para desenvolver seus óculos inteligentes, como os da Meta.

De acordo com uma reportagem da Bloomberg, a Maçã avisou internamente para funcionários na semana passada que está transferindo membros a equipe responsável pela versão mais barata do Vision Pro (planejado para 2027) para acelerar o projeto do óculos.

A Apple estaria trabalhando em pelo menos dois tipos de óculos inteligentes. O primeiro deles (de codinome N50 ), não contaria com um display e dependeria do iPhone para funcionar. Ele está previsto para ser lançado em 2027 (justamente a data antes aventada para o headset de baixo custo).

O outro projeto seria mais ambicioso — e por isso chegaria às prateleiras apenas em 2028 (embora a Apple esteja tentando acelerar o seu desenvolvimento). Ao contrário do modelo supracitado, ele contaria com um display para exibir informações visuais para o usuário de forma mais direta.

Essas duas versões coincidem com as variantes de óculos inteligentes já lançadas pela Meta em parceria com a Ray-Ban. O modelo de entrada seria correspondente à versão tradicional do produto, enquanto o mais avançado concorrerá com o Meta Ray-Ban Display, anunciado recentemente.

Os óculos da Apple deverão contar com uma variedade de estilos e com um novo chip. Eles também terão alto-falantes para a reprodução de música, câmeras para a captura de fotos e vídeos, bem como recursos de controle por voz e, possivelmente, uma série de recursos de rastreamento de saúde.

Obviamente, não poderão ficar de fora os recursos de IA. Até o lançamento, espera-se que a Maçã já tenha lançado a Siri repaginada, a qual servirá como base tanto para os atuais quanto para novos produtos — como os próprios óculos e os novos hubs de casa inteligente que a empresa pretende lançar.

Quanto ao Apple Vision de menor custo, por sua vez, a reportagem indica que esse adiamento não significa um cancelamento completo do projeto, sendo mais uma questão de prioridade. A empresa não deverá abandonar a categoria tão facilmente, uma vez que levou décadas para dar vida a ela.

