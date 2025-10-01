Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple deixa de lado headset mais barato para focar em óculos inteligentes, segundo a Bloomberg

Douglas Nascimento
01/10/2025 • 20:26
Mr.Mikla / Shutterstock.com
Conceito do "Apple Glass"

Embora mantenha planos para lançar uma versão atualizada do Vision Pro já no final deste ano, a Apple pode estar colocando em standby a ideia de fabricar um modelo de menor custo do headset. O motivo? A corrida da empresa para desenvolver seus óculos inteligentes, como os da Meta.

Publicidade

De acordo com uma reportagem da Bloomberg, a Maçã avisou internamente para funcionários na semana passada que está transferindo membros a equipe responsável pela versão mais barata do Vision Pro (planejado para 2027) para acelerar o projeto do óculos.

Posts relacionados

A Apple estaria trabalhando em pelo menos dois tipos de óculos inteligentes. O primeiro deles (de codinome N50), não contaria com um display e dependeria do iPhone para funcionar. Ele está previsto para ser lançado em 2027 (justamente a data antes aventada para o headset de baixo custo).

O outro projeto seria mais ambicioso — e por isso chegaria às prateleiras apenas em 2028 (embora a Apple esteja tentando acelerar o seu desenvolvimento). Ao contrário do modelo supracitado, ele contaria com um display para exibir informações visuais para o usuário de forma mais direta.

Publicidade

Essas duas versões coincidem com as variantes de óculos inteligentes já lançadas pela Meta em parceria com a Ray-Ban. O modelo de entrada seria correspondente à versão tradicional do produto, enquanto o mais avançado concorrerá com o Meta Ray-Ban Display, anunciado recentemente.

Os óculos da Apple deverão contar com uma variedade de estilos e com um novo chip. Eles também terão alto-falantes para a reprodução de música, câmeras para a captura de fotos e vídeos, bem como recursos de controle por voz e, possivelmente, uma série de recursos de rastreamento de saúde.

Obviamente, não poderão ficar de fora os recursos de IA. Até o lançamento, espera-se que a Maçã já tenha lançado a Siri repaginada, a qual servirá como base tanto para os atuais quanto para novos produtos — como os próprios óculos e os novos hubs de casa inteligente que a empresa pretende lançar.

Publicidade

Quanto ao Apple Vision de menor custo, por sua vez, a reportagem indica que esse adiamento não significa um cancelamento completo do projeto, sendo mais uma questão de prioridade. A empresa não deverá abandonar a categoria tão facilmente, uma vez que levou décadas para dar vida a ela.

Apple Vision Pro (miniatura)
Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499
Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Brasileira relata como o Apple Watch ajudou a salvá-la em acidente de carro
Posts relacionados