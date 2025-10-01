Apple entra com pedido para derrubar ação da xAI na Justiça dos EUA

Como publicamos recentemente, a xAI — empresa de inteligência artificial (IA) do bilionário Elon Musk e proprietária do chatbot Grok — está processando a Apple por um suposto favorecimento da empresa ao ChatGPT (chatbot da OpenAI), o qual seria resultado da parceria firmada entre as duas empresas no ano passado.

Agora, de acordo com a Bloomberg, a Apple entrou com um pedido a um juiz no Texas (Estados Unidos) para derrubar o caso, argumentando que a acusação da xAI — a qual alega que a parceria da Maçã com a OpenAI inibiu a inovação e privou os consumidores de escolhas — é baseada em “especulação em cima de especulação”.

No processo, vale recordar, a empresa de Musk alega que a Apple não poderia fazer uma parceria com a OpenAI sem fazer simultaneamente com todos os outros chatbots de IA generativa, desconsiderando aspectos como qualidade, privacidade e segurança, viabilidade técnica, estágio de desenvolvimento ou termos comerciais.

Em seu pedido para cancelar o caso, a Apple afirma que “é claro que as leis antitruste não exigem isso”, destacando também que é de conhecimento público (e, de fato, algo que já foi ventilado pelos próprios executivos da empresa) sua intenção de fazer parcerias com outros players de IA do mercado futuramente.

Paralelamente, de acordo com a Reuters, advogados da OpenAI acusaram a empresa de Musk de travar uma “campanha de lawfare” contra a OpenAI e o ChatGPT, afirmando que a companhia não alegou nenhum dano não especulativo que tenha sido causado pela integração entre o ChatGPT e certos recursos dos iPhones.