Apple TV+ garante direitos da franquia “Peanuts” até 2030

O Apple TV+ anunciou hoje que garantiu, por mais cinco anos, a exclusividade de transmissão dos conteúdos relacionado à franquia “Peanuts”, por meio de uma renovação da parceria com a WildBrain, a Peanuts Worldwide e a Lee Mendelson Film Productions que agora vai até 2030.

O Apple TV+ abriga o catálogo clássico de “Peanuts” desde 2020, além de diversas colaborações em programação original iniciadas em 2018. O novo acordo inclui o catálogo clássico de Charlie Brown e sua turma, bem como planos para novas séries e especiais originais dos Peanuts — incluindo um novo longa-metragem de animação.

Neste ano marcante do 75º aniversário, é incrivelmente significativo continuar nossa colaboração com nossos brilhantes parceiros da WildBrain, Peanuts Worldwide e Lee Mendelson. Nosso comprometimento, dedicação e paixão por Peanuts são profundos. Esses personagens e histórias amados têm um significado atemporal, ressoando com pessoas de todas as idades em todo o mundo. E estamos muito felizes que os especiais icônicos de fim de ano estejam disponíveis para todos, dando continuidade a essa tradição reconfortante e consagrada pelo tempo. —Tara Sorensen, chefe de programação infantil do Apple TV+.

O serviço também aproveitou para anunciar o período de disponibilidade gratuita de algumas das produções de “Peanuts” para as festas deste fim de ano:

Os assinantes do Apple TV+ podem assistir a esses especiais a qualquer hora, durante todo o ano.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

