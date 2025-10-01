Navegue

Brasileira relata como o Apple Watch ajudou a salvá-la em acidente de carro

Luiz Gustavo Ribeiro
01/10/2025 • 16:49

A brasileira Isabella Murakami compartilhou nesta semana um relato que comprova (assim como diversas outras situações que já comentamos por aqui) a importância do Apple Watch em alguns casos de emergência — neste caso, graças ao recurso Detecção de Acidente (Crash Detection).

Conforme divulgado em um vídeo (abaixo), ela contou que havia saído para o trabalho e que, apenas 200 metros depois, foi atingida por um outro veículo em um cruzamento.

Após a colisão, ela contou que só começou a se orientar novamente após o seu Apple Watch começar a vibrar e emitir um alerta sonoro. Ao conferir o dispositivo, ela viu que estava em contato com os socorristas, momento em que uma ambulância foi enviada ao local do acidente; além disso, seus contatos de emergência foram alertados sobre a situação, indicando sua localização exata até o hospital.

Apesar dos extensivos danos materiais, Murakami sofreu apenas uma lesão leve na coluna cervical e nas pernas. Vale notar que o mesmo recurso já ajudou a salvar pessoas inconscientes após acidentes.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
