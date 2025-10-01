Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Foto de Vadym Kudriavtsev na Unsplash
CarPlay

Como manter o áudio nos AirPods ao entrar em um carro com CarPlay

Pedro Henrique Nunes
01/10/2025 • 07:30
Leitura de 1 minuto

O iOS 26 marcou a chegada de vários recursos interessantes para os donos de AirPods e AirPods Pro.

Publicidade

Além de possibilitar o uso da haste dos fones como controle para a câmera e pausar o áudio quando eles detectarem que você dormiu, os fones da Apple agora facilitam a vida de quem usa-os ao entrar em seu veículo com o CarPlay.

Mais precisamente, agora é possível habilitar a opção “Manter Áudio nos Fones de Ouvido” (“Keep Audio in Headphones”), que impede que o áudio alterne para os alto-falantes do seu carro (com Bluetooth) enquanto estiver ouvindo músicas com os fones da Maçã.

Veja como ativar! 🎶

  1. Abra os Ajustes (Settings) do iPhone com o iOS 26 instalado;
  2. Vá até “Geral”;
  3. Selecione “AirPlay e Continuidade”;
  4. Ative a opção “Manter Áudio nos Fones de Ouvido”.

Assim, as músicas continuarão sendo reproduzidas em seus fones quando você entrar no carro!

AirPods Pro 3 (miniatura)
Em breve AirPods Pro 3 de Apple Preço à vista: R$2.429,10
Preço parcelado: R$2.699,00 em até 12x
AirPods 4 (miniatura)
Comprar AirPods 4 de Apple Preço à vista: a partir de R$1.349,10
Preço parcelado: a partir de R$1.499,00 em até 12x
Opções: sem ou com Cancelamento Ativo de Ruído

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Quais as diferenças entre o CarPlay e o CarPlay Ultra?
Posts relacionados