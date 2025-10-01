Como manter o áudio nos AirPods ao entrar em um carro com CarPlay

O iOS 26 marcou a chegada de vários recursos interessantes para os donos de AirPods e AirPods Pro.

Publicidade

Além de possibilitar o uso da haste dos fones como controle para a câmera e pausar o áudio quando eles detectarem que você dormiu, os fones da Apple agora facilitam a vida de quem usa-os ao entrar em seu veículo com o CarPlay.

Mais precisamente, agora é possível habilitar a opção “Manter Áudio nos Fones de Ouvido” (“Keep Audio in Headphones”), que impede que o áudio alterne para os alto-falantes do seu carro (com Bluetooth) enquanto estiver ouvindo músicas com os fones da Maçã.

Veja como ativar! 🎶

Abra os Ajustes (Settings) do iPhone com o iOS 26 instalado; Vá até “Geral”; Selecione “AirPlay e Continuidade”; Ative a opção “Manter Áudio nos Fones de Ouvido”.

Assim, as músicas continuarão sendo reproduzidas em seus fones quando você entrar no carro!

Em breve AirPods Pro 3 de Apple Preço à vista: R$2.429,10

Preço parcelado: R$2.699,00 em até 12x

Comprar AirPods 4 de Apple Preço à vista: a partir de R$1.349,10

Preço parcelado: a partir de R$1.499,00 em até 12x

Opções: sem ou com Cancelamento Ativo de Ruído

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.