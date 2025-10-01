Como manter o áudio nos AirPods ao entrar em um carro com CarPlay

O iOS 26 marcou a chegada de vários recursos interessantes para os donos de AirPods e AirPods Pro.
Além de possibilitar o uso da haste dos fones como controle para a câmera e pausar o áudio quando eles detectarem que você dormiu, os fones da Apple agora facilitam a vida de quem usa-os ao entrar em seu veículo com o CarPlay.
Mais precisamente, agora é possível habilitar a opção “Manter Áudio nos Fones de Ouvido” (“Keep Audio in Headphones”), que impede que o áudio alterne para os alto-falantes do seu carro (com Bluetooth) enquanto estiver ouvindo músicas com os fones da Maçã.
Veja como ativar! 🎶
- Abra os Ajustes (Settings) do iPhone com o iOS 26 instalado;
- Vá até “Geral”;
- Selecione “AirPlay e Continuidade”;
- Ative a opção “Manter Áudio nos Fones de Ouvido”.
Assim, as músicas continuarão sendo reproduzidas em seus fones quando você entrar no carro!
