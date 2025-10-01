Confira o trailer da docussérie “Mr. Scorsese”, do Apple TV+

O Apple TV+ liberou hoje o trailer de “O Lendário Martin Scorsese” (“Mr. Scorsese”), docussérie que retratará a carreira e a trajetória do lendário diretor de cinema que dá nome a seu título, marcada para estrear em 17 de outubro.

Com pouco mais de um minuto, o vídeo mostra um “vislumbre emocionante do coração emocional da série”, na qual Martin Scorsese explora sua perspectiva sobre a natureza humana e a luta entre o bem e o mal em sua vida e carreira.

“Mr. Scorsese” oferece um exame íntimo e ricamente em camadas de uma das figuras mais influentes e enigmáticas do cinema, apresentando imagens nunca antes vistas e entrevistas aprofundadas com aqueles mais próximos a ele.

Assista ao trailer:

Explorando muitas facetas do homem que redefiniu o cinema e com acesso exclusivo e irrestrito a seus arquivos privados, a série documental contará com extensas conversas com o próprio Scorsese, bem como com amigos, familiares e colegas.

Um elenco estrelado

Entre os nomes que darão as caras na produção, estão famosos como Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks e Rodrigo Prieto.

Dirigida pela premiada cineasta Rebecca Miller, a produção ainda contará com os filhos do diretor, com sua esposa Helen Morris e com seus amigos próximos de infância.

Começando com seus filmes estudantis da Universidade de Nova York até os dias atuais, o documentário explora os temas que fascinaram Scorsese e informaram seu trabalho, incluindo o lugar do bem e do mal na natureza fundamental da humanidade.

