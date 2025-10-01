Fiona Shaw integra o elenco da 2ª temporada de “Presumed Innocent”, do Apple TV+

A atriz Fiona Shaw foi escalada para o elenco da segunda temporada do thriller “Acima de Qualquer Suspeita” (“Presumed Innocent”), do Apple TV+. Ela se junta à protagonista Rachel Brosnahan e aos demais membros regulares do elenco, incluindo Matthew Rhys, Jack Reynor e Courtney B. Vance.

Os detalhes exatos do enredo e dos personagens estão sendo mantidos em segredo, mas sabe-se que a segunda temporada será baseada no livro “Dissection of a Murder”, de Jo Murray, com lançamento previsto para 2026. Confira abaixo uma sinopse obtida pela Variety:

Quando Leila Reynolds (Brosnahan) recebe seu primeiro caso de assassinato, ela fica chocada com a repercussão que ele tem: o assassinato de um juiz respeitado e conhecido. Esse não deveria ser o tipo de caso que ela lidera; está muito além da sua competência. Mas o réu, Jack Millman, é claro: ele a quer, e somente ela.

Cabe notar que esse é o terceiro projeto de Shaw no Apple TV+, após seu papel na série de comédia “Mal de Família” (“Bad Sisters”) e no longa “Echo Valley”.

Além de estrelar, Brosnahan será produtora executiva ao lado de Jake Gyllenhaal, protagonista da primeira temporada. A série é uma produção da Bad Robot e da David E. Kelley Productions, em associação com a Warner Bros. Television. Kelley atua como showrunner na segunda temporada ao lado de Erica Lipez, Rachel Rusch Rich, Matthew Tinker e Dustin Thomason.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

