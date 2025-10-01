Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Fiona Shaw integra o elenco da 2ª temporada de “Presumed Innocent”, do Apple TV+

Luiz Gustavo Ribeiro
01/10/2025 • 21:05
Divulgação/Apple

A atriz Fiona Shaw foi escalada para o elenco da segunda temporada do thriller “Acima de Qualquer Suspeita” (“Presumed Innocent”), do Apple TV+. Ela se junta à protagonista Rachel Brosnahan e aos demais membros regulares do elenco, incluindo Matthew Rhys, Jack Reynor e Courtney B. Vance.

Publicidade

Os detalhes exatos do enredo e dos personagens estão sendo mantidos em segredo, mas sabe-se que a segunda temporada será baseada no livro “Dissection of a Murder”, de Jo Murray, com lançamento previsto para 2026. Confira abaixo uma sinopse obtida pela Variety:

Quando Leila Reynolds (Brosnahan) recebe seu primeiro caso de assassinato, ela fica chocada com a repercussão que ele tem: o assassinato de um juiz respeitado e conhecido. Esse não deveria ser o tipo de caso que ela lidera; está muito além da sua competência. Mas o réu, Jack Millman, é claro: ele a quer, e somente ela.

Cabe notar que esse é o terceiro projeto de Shaw no Apple TV+, após seu papel na série de comédia “Mal de Família” (“Bad Sisters”) e no longa “Echo Valley”.

Além de estrelar, Brosnahan será produtora executiva ao lado de Jake Gyllenhaal, protagonista da primeira temporada. A série é uma produção da Bad Robot e da David E. Kelley Productions, em associação com a Warner Bros. Television. Kelley atua como showrunner na segunda temporada ao lado de Erica Lipez, Rachel Rusch Rich, Matthew Tinker e Dustin Thomason.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Apple deixa de lado headset mais barato para focar em óculos inteligentes, segundo a Bloomberg
Posts relacionados