iCloud: Reino Unido agora quer backdoor apenas para dados de britânicos, diz jornal

Depois de supostamente ter desistido de obrigar a Apple a criar um ponto de acesso (backdoor) para dados de usuários do iCloud, o governo do Reino Unido teria retomado essa demanda recentemente — mas, desta vez, focando apenas em contas de cidadãos britânicos, segundo informações do Financial Times.

Esse recuo vem após rusgas do Ministério do Interior (Home Office) do país europeu com o governo dos Estados Unidos, que não ficou muito contente com o fato de a proposta original, a qual veio a público no início deste ano, também contemplar dados de usuários estadunidenses.

Em fevereiro, vale lembrar, a Apple deixou de oferecer a Proteção Avançada de Dados (Advanced Data Protection) no território britânico em resposta ao pedido original, que tinha o potencial de expor informações de usuários no mundo inteiro. “Como dissemos muitas vezes antes, nunca construímos uma backdoor ou chave mestra para nenhum de nossos produtos ou serviços, e nunca o faremos”, comentou a empresa na época.

Essa ordem, que se baseia no Investigatory Powers Act (IPA), de 2016, tem sido muito criticada não só por políticos, mas também por entidades civis, as quais temem que ela abra espaço para repressão estatal e também crie uma brecha para ataques de cibercriminosos, embora tenha o objetivo de facilitar investigações.

De acordo com o FT, tanto a Apple quanto o Ministério do Interior ainda não comentaram esse mais novo pedido — e não é para menos, já que a lei do Reino Unido proíbe que esse tipo de assunto seja tratado publicamente.

Vejamos no que isso vai dar…