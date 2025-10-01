iOS 18.6 fez instalações da Epic Games Store aumentarem na UE, diz desenvolvedora de Fortnite

Em uma publicação no seu blog oficial, a Epic Games compartilhou o que seriam provas de que a Apple estava espantando usuários da sua loja de apps alternativa na União Europeia com as chamadas “scare screens” (algo como “telas assustadoras”) do iOS.

Segundo a desenvolvedora do Fortnite, desde que a Maçã diminuiu o número de passos necessários para a instalação de plataformas de terceiros com o iOS 18.6, foi notada uma queda de nada menos que 60% na desistência de jogadores durante o processo de download da Epic Games Store.

Com esse update, que foi motivado por uma multa da UE, a Apple diminuiu o número de passos necessários para a instalação de lojas de terceiros de 15 para apenas 6. A Apple também alterou o tom dos alertas, limitando-se a dizer que, ao instalar apps por esses meios, usuários não terão acesso a facilidades como o sistema de pagamentos da App Store, bem como as proteções da sua plataforma proprietária.

Processo de instalação antes do iOS 18.6

Processo de instalação depois do iOS 18.6

Mais especificamente, antes desse update, a Epic estimava que 65% dos usuários que tentavam instalar a Epic Games Stores na UE desistiam por conta dos obstáculos impostos pela Apple — número que teria caído para algo em torno de 25%. Agora, a taxa de desistência estaria bem mais parecida com a vista em plataformas como o macOS e o Windows, mais “liberais”.

Apesar de saudar os avanços feitos pela Apple, a desenvolvedora voltou a criticar a forma como a fabricante do iPhone tem aberto o iOS no Velho Continente, citando coisas como a Core Technology Fee (CTF), as “práticas discriminatórias contra desenvolvedores que apoiam lojas alternativas”, o sistema de notarização obrigatório e mais.