Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Justiça dos EUA rejeita recurso da Apple em caso envolvendo apps de cassino

Bruno S. Gentile
01/10/2025 • 10:40
Foto de SashaMagic / Depositphotos
App Store no iPhone

A Apple, o Google e a Meta terão que continuar respondendo a processos que as acusam de promover jogos de azar ilegais por meio de aplicativos de cassino em suas plataformas. A decisão foi tomada nesta semana pelo Justiça Federal dos Estados Unidos, em San José (Califórnia), que recusou o pedido das empresas para encerrar a ação coletiva em andamento.

Publicidade

Segundo a Reuters, o magistrado responsável pela ação entendeu que as companhias não estavam atuando como meras “publicadoras” desses apps, o que enfraquece o argumento de que a “Section 230 of the Communications Decency Act” (“Seção 230 da Lei de Decência nas Comunicações) — dispositivo legal de 1996 que protege plataformas de conteúdo de terceiros — as isentaria de responsabilidade. Para ele, o ponto central é que as empresas processaram impropriamente pagamentos relacionados a jogos de azar simulados, e não apenas forneceram ferramentas neutras.

Posts relacionados

As ações, que se arrastam desde 2020, acusam a App Store, a Play Store e o Facebook, de oferecer uma experiência no “estilo Las Vegas”, que teria levado usuários ao vício em jogos. Os autos alegam que Apple, Google e Meta lucraram com comissões de 30% em transações, que somariam mais de US$2 bilhões. Os autores também afirmam que o modelo teria causado depressão, pensamentos suicidas e prejuízos financeiros nos usuários afetados.

Muito embora alegações baseadas em leis estaduais tenham sido descartadas, a maioria das reclamações ligadas a proteção ao consumidor seguem válidas, com exceção das que envolvem a legislação da Califórnia.

Publicidade

O juiz autorizou que as empresas apresentem recurso imediato mediante o 9º Tribunal de Apelações dos Estados Unidos, dada a relevância das questões em torno da “Section 230”.

A Apple e as demais empresas ainda não comentaram a decisão.

via AppleInsider

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Confira o trailer da docussérie “Mr. Scorsese”, do Apple TV+
Posts relacionados