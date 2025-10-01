Microsoft unifica Copilot Pro e suíte 365 em novo plano Premium

Após integrar os seus recursos de inteligência artificial às assinaturas do Microsoft 365 no início deste ano, a gigante de Redmond agora decidiu unificar o Copilot Pro e o Microsoft 365 em uma nova assinatura do Microsoft 365 Premium.

O novo plano custa R$109/mês no Brasil e inclui os maiores limites de uso em recursos como geração de imagens e voz a partir do modelo GPT-4o (da OpenAI), bem como Podcasts do Copilot, Pesquisa Aprofundada, Vision e Ações.

Ele também incluirá todos os benefícios do Microsoft 365 Família, com acesso aos aplicativos desktop do Office para seis pessoas, 1TB de armazenamento por conta, entre outros.

Será realmente a nossa assinatura de IA e produtividade mais poderosa para qualquer pessoa. Ele reúne nossa coleção confiável de aplicativos de produtividade com o Copilot integrado, juntamente com nossos limites de uso mais altos do Copilot e recursos exclusivos. Criamos esta assinatura para qualquer empreendedor individual, profissional ou profissional de alto desempenho que queira lidar com as tarefas de produtividade mais exigentes com a IA ao seu lado. —Gareth Oystryk, diretor sênior de marketing do Copilot Pro e do Microsoft 365.

Para refletir a nova integração com o Copilot, a Microsoft também apresentou novos ícones simplificados de aplicativos como Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, etc. que, segundo a empresa, “refletem a nova era da IA”.

A Microsoft também está disponibilizando o acesso dos seus agentes de raciocínio para Pesquisadores e Analistas no Microsoft 365 Premium, e ambos estarão disponíveis em breve nos aplicativos Word, PowerPoint e Excel.

Ademais, os assinantes atuais dos planos Pessoal e Família também terão acesso à geração de imagens GPT-4o e à voz, com limites de uso maiores do que o plano gratuito do Copilot. O Copilot Chat, que antes estava disponível apenas para clientes comerciais do Microsoft 365, também está chegando a todas as assinaturas.

Todas essas mudanças significam o fim do Copilot Pro, que permaneceu em vigor para que usuários avançados tivessem acesso prioritário aos modelos de IA mais recentes e limites de uso mais altos depois. Segundo a empresa, porém, ele não será totalmente descontinuado, embora deixarão de vendê-lo em algum momento no futuro.