Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Microsoft unifica Copilot Pro e suíte 365 em novo plano Premium

Luiz Gustavo Ribeiro
01/10/2025 • 16:01
Microsoft 365

Após integrar os seus recursos de inteligência artificial às assinaturas do Microsoft 365 no início deste ano, a gigante de Redmond agora decidiu unificar o Copilot Pro e o Microsoft 365 em uma nova assinatura do Microsoft 365 Premium.

Publicidade

O novo plano custa R$109/mês no Brasil e inclui os maiores limites de uso em recursos como geração de imagens e voz a partir do modelo GPT-4o (da OpenAI), bem como Podcasts do Copilot, Pesquisa Aprofundada, Vision e Ações.

Posts relacionados

Ele também incluirá todos os benefícios do Microsoft 365 Família, com acesso aos aplicativos desktop do Office para seis pessoas, 1TB de armazenamento por conta, entre outros.

Será realmente a nossa assinatura de IA e produtividade mais poderosa para qualquer pessoa. Ele reúne nossa coleção confiável de aplicativos de produtividade com o Copilot integrado, juntamente com nossos limites de uso mais altos do Copilot e recursos exclusivos. Criamos esta assinatura para qualquer empreendedor individual, profissional ou profissional de alto desempenho que queira lidar com as tarefas de produtividade mais exigentes com a IA ao seu lado.

Gareth Oystryk, diretor sênior de marketing do Copilot Pro e do Microsoft 365.

Para refletir a nova integração com o Copilot, a Microsoft também apresentou novos ícones simplificados de aplicativos como Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, etc. que, segundo a empresa, “refletem a nova era da IA”.

Novos ícones dos apps da Microsoft 365

A Microsoft também está disponibilizando o acesso dos seus agentes de raciocínio para Pesquisadores e Analistas no Microsoft 365 Premium, e ambos estarão disponíveis em breve nos aplicativos Word, PowerPoint e Excel.

Ademais, os assinantes atuais dos planos Pessoal e Família também terão acesso à geração de imagens GPT-4o e à voz, com limites de uso maiores do que o plano gratuito do Copilot. O Copilot Chat, que antes estava disponível apenas para clientes comerciais do Microsoft 365, também está chegando a todas as assinaturas.

Todas essas mudanças significam o fim do Copilot Pro, que permaneceu em vigor para que usuários avançados tivessem acesso prioritário aos modelos de IA mais recentes e limites de uso mais altos depois. Segundo a empresa, porém, ele não será totalmente descontinuado, embora deixarão de vendê-lo em algum momento no futuro.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Xbox Game Pass é reformulado e plano Ultimate tem aumento de 100%
Posts relacionados