Nova geração de dispositivos Google Home integrados ao Gemini é anunciada

Um dia após o evento da Amazon, o Google apresentou hoje [1, 2, 3, 4] uma nova geração de produtos de casa inteligente, todos baseados em sua inteligência artificial Gemini for Home.

O anúncio inclui a linha Nest renovada com câmeras e campainha, o novo Google Home Speaker, uma parceria com o Walmart para dispositivos mais acessíveis e a estreia de um conjunto de softwares e serviços que substituem o Google Assistente no ecossistema doméstico.

Segundo a empresa, a ideia é inaugurar uma nova era do Google Home, marcada por interações mais naturais, processamento local avançado e integração total entre seus hardwares e softwares.

Linha Nest

A principal aposta do Google para segurança residencial veio com a renovação da linha Nest, agora totalmente construída em torno do Gemini. Foram lançados três modelos: a Nest Cam Indoor (3ª geração, com fio), a Nest Cam Outdoor (2ª geração, com fio) e a Nest Doorbell (3ª geração, com fio).

Os três dispositivos trazem, pela primeira vez, vídeo em 2K com HDR — resolução superior à geração anterior (1080p) — além de campo de visão ampliado, com 152° nas câmeras e 166° na campainha, com proporção 1:1 para capturar visitantes de corpo inteiro e pacotes no chão. O Google destaca ainda evolução em condições de baixa luminosidade, com sensores que oferecem até 120% mais sensibilidade à luz e mantêm a gravação em cores por mais tempo em cenários com névoa ou neblina.

Nest Cam Outoor (3ª geração), Nest Doorbell 3ª geração e Nest Cam Indoor (3ª geração) | Divulgação/Google

Outro diferencial é a integração com o Gemini for Home, que transforma notificações simples em alertas contextuais. Em vez, por exemplo, de apenas “pessoa detectada”, a câmera pode registrar descrições como “entregador deixou pacote na varanda”. Usuários também terão acesso ao “Home Brief” (algo como “Resumo da Residência”), que resume em vídeo os principais eventos do dia, como o horário em que determinada pessoa chegou em casa.

A linha também dobra o histórico de eventos incluído por padrão, passando de três para seis horas gratuitas, com clipes de dez segundos cada. No design, o manteve a estética minimalista de seus produtos e acrescentou melhorias de sustentabilidade, com uso de retina com proteção ultravioleta sem pintura.

Além da linha premium, a gigante de Mountain View anunciou uma parceria com o Walmart para levar sua plataforma de casa inteligente a um público mais amplo. A varejista, agora, passa a oferecer a onn Indoor Camera Wired e a onn Video Doorbell Wired.

onn Indoor Camera Wired e a onn Video Doorbell Wired | Divulgação/Google

Esses modelos não competem em especificações com a linha Nest, pois ficam limitados transmissão ao vivo em 1080p e a recursos mais básicos de monitoramento. Entretanto, marcam a entrada do Google em uma faixa de preço que dialoga com consumidores os quais buscam soluções com um bom custo-benefício.

Os novos modelos já estão disponíveis na Google Store e em grandes varejistas nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, no Japão e em países da Europa. A Nest Doorbell, porém, só será vendida nos EUA e no Canadá. Os preços sugeridos são de US$100 (Cam Indoor), US$150 (Cam Outdoor, ou US$250 no pacote com duas unidades) e US$180 (Doorbell).

Quanto aos dispositivos mais acessíveis, estes podem ser encontrados no Walmart, por preços que vão de US$23 para a onn Indoor Camera Wired e US$50 para a onn Video Doorbell Wired.

Google Home Speaker

Para a parte de entretenimento cotidiano, o Google também apresentou o Google Home Speaker, primeiro dispositivo de áudio projetado especificamente para o Gemini for Home. O modelo chega com design compacto e quatro opções de cor — Porcelana, Avelã, Berry e Verde Jade.

Construído em torno de um processador dedicado ao Gemini, o alto-falante cuidará de aspectos técnicos como supressão de ruído de fundo e cancelamento de eco e reverberação, permitindo que a assistente entenda melhor o usuário mesmo em ambientes com várias pessoas falando simultaneamente.

Na parte visual, o aparelho possui um anel luminoso na base, que exibe feedbacks dinâmicos durante as interações, indicando quando o Gemini está ouvindo, processando ou respondendo. O recurso Gemini Live, que permite conversas livres e contínuas, também será compatível com o dispositivo através da assinatura do Google Home Premium.

Google Home Speaker | Divulgação/Google

Em áudio, o produto entrega som 360°, com possibilidade de integrar-se a grupos de alto-falantes pelo app Google Home ou de formar um par estéreo. O speaker também foi projetado com foco em sustentabilidade, com seu revestimento em malha têxtil feita por processo de tricô 3D, que reduz o desperdício de material.

O lançamento, no entanto, ficará para a primavera (do hemisfério norte) de 2026. Segundo o Google, a decisão de adiar o produto foi proposital. A empresa quer garantir que a base instalada de milhões de usuários receba o Gemini em dispositivos já existentes, em uma programa de acesso antecipado. A ideia é testar e aprimorar a experiência antes de disponibilizar o novo hardware.

O Google Home Speaker será vendido nos EUA, no Canadá, na Europa, no Japão, na Austrália e na Nova Zelândia, com preço sugerido de US$100.

Softwares e serviços

Mais do que novos dispositivos, o anúncio marcou a chegada do Gemini for Home, inteligência artificial que substituirá o Google Assistente em caixas de som, telas inteligentes, câmeras e campainhas da empresa — incluindo modelos lançados há até uma década.

Com o Gemini, o controle da casa passa de comandos rígidos (quase como prompts) para uma experiência mais conversacional e contextual. A plataforma segue o fio da conversa sem necessidade de repetir instruções a pedidos mais complexos, como “apague todas as luzes, exceto a da cozinha”.

Para centralizar essa nova fase, o Google atualizou o app Google Home, reconstruído com foco em velocidade e confiabilidade. O aplicativo agora é 70% mais rápido e apresenta 80% menos falhas, além de trazer um design simplificado em três abas: Casa, Atividade e Automações.

As câmeras também ganharam uma experiência renovada no app, com notificações detalhadas e pré-visualizações animadas diretamente na tela de bloqueio, além de novos gestos de reprodução no histórico, inspirado no YouTube.

Aplicativo Google Home | Divulgação/Google

Outro destaque da empresa foi a introdução do Google Home Premium, novo nome do antigo Nest Aware. O serviço tem duas modalidades, sendo a Padrão por US$10/mês e a Avançada por US$20/mês, ambas oferecendo recursos como histórico estendido de vídeos, notificações inteligentes e o acesso a ferramentas avançadas do Gemini. O serviço também passa a estar incluído nos planos de nuvem Google AI Pro e Google AI Ultra, sem custo adicional.

O Gemini for Home começará a ser liberado em acesso antecipado ainda em outubro para caixas de som e telas inteligentes já existentes, quando o novo app Google Home está disponível globalmente a partir de hoje.