O que fazer se o áudio estiver com problemas ao usar o iPhone no carro

Se você curte usar o seu iPhone para reproduzir músicas na central multimídia do seu veículo usando o Bluetooth, sabe que isso pode ser muito prático — afinal de contas, não é necessário lidar com conexões com fio.

Mesmo com tamanha praticidade, nem sempre esse funcionamento ocorre de maneira normal. Não é raro vermos casos de usuários que enfrentam problemas como áudios picotados e outras falhas.

Se você estiver passando por isso, mostraremos a seguir como é possível resolver a situação! 🎶

Comece desconectando o seu carro do iPhone, desabilitando o Bluetooth e voltando a habilitá-lo, indo até Ajustes » Bluetooth.

Se isso não funcionar, esqueça a central do carro — também nos ajustes de Bluetooth. Ao lado do nome dela, toque no “i”, em “Esquecer Este Dispositivo” e confirme a ação.

Caso use um Apple Watch, desative o Bluetooth dele enquanto estiver ouvindo músicas no carro. Você pode fazer isso usando a Siri ou indo até Ajustes » Bluetooth e desativando-o.

Verifique, na central multimídia, se não há alguma atualização de software disponível.

Resete as configurações da central — o que pode variar de acordo com a fabricante —portanto, consulte o manual do veículo ou entre em contato com o atendimento ao cliente.

Depois dessas dicas, os seus problemas foram resolvidos? 🚗

via iDownloadBlog