Lalandrew/Depositphotos
iPhone no carro

O que fazer se o áudio estiver com problemas ao usar o iPhone no carro

Pedro Henrique Nunes
01/10/2025 • 08:00
Se você curte usar o seu iPhone para reproduzir músicas na central multimídia do seu veículo usando o Bluetooth, sabe que isso pode ser muito prático — afinal de contas, não é necessário lidar com conexões com fio.

Mesmo com tamanha praticidade, nem sempre esse funcionamento ocorre de maneira normal. Não é raro vermos casos de usuários que enfrentam problemas como áudios picotados e outras falhas.

Se você estiver passando por isso, mostraremos a seguir como é possível resolver a situação! 🎶

  • Comece desconectando o seu carro do iPhone, desabilitando o Bluetooth e voltando a habilitá-lo, indo até Ajustes » Bluetooth.
  • Se isso não funcionar, esqueça a central do carro — também nos ajustes de Bluetooth. Ao lado do nome dela, toque no “i”, em “Esquecer Este Dispositivo” e confirme a ação.
  • Caso use um Apple Watch, desative o Bluetooth dele enquanto estiver ouvindo músicas no carro. Você pode fazer isso usando a Siri ou indo até Ajustes » Bluetooth e desativando-o.
  • Verifique, na central multimídia, se não há alguma atualização de software disponível.
  • Resete as configurações da central — o que pode variar de acordo com a fabricante —portanto, consulte o manual do veículo ou entre em contato com o atendimento ao cliente.

Depois dessas dicas, os seus problemas foram resolvidos? 🚗

via iDownloadBlog

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
