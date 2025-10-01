Promoções na App Store: Beat Cop, Down in Bermuda, Sketch Tree Pro – My Art Pad e mais!

Abrindo o mês de outubro, nesta quarta-feira, com a nossa seleção de promoções na App Store!

Beat Cop, criado pelo pessoal da 11 bit studios, lhe transporta para as clássicas séries policiais da década de 1980 — e é o nosso destaque do dia.

Nova York — mais uma selva que uma cidade. Explore suas esquinas mais escuras e descubra seus segredos na pele do ex-detetive Jack Kelly, que foi incriminado como assassino. Em desgraça e esquecido pelos antigos colegas, esta é sua chance de descobrir a verdade por trás de toda essa confusão horrível. O problema é que seu novo chefe trata você como lixo, sua esposa é um demônio sugador de dinheiro e a máfia local quer sua cabeça em uma bandeja. Pode-se dizer que as coisas andam complicadas para o seu lado, aqui no Brooklyn. Ah, e não se esqueça de passar as multas, controlar os pedestres e tudo o mais. Você é um Beat Cop, afinal de contas.

Investigue e não deixe pedra sobre pedra na cidade para quem lhe armou uma verdadeira cilada. Junte as peças e traga à tona algumas verdades indesejadas. Seja o herói da sua própria série!

Confira o trailer:

Aproveite o belo desconto e boa diversão! 🚓

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$190 em descontos:

Jogos

Jogo de aventura.

Puzzles.

Jogo e aventura.

Aplicativos

Pinturas, desenhos e ilustrações.

Utilitário para redução de vídeos.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸