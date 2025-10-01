Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Beat Cop, Down in Bermuda, Sketch Tree Pro – My Art Pad e mais!

Marcelo Melo
01/10/2025 • 14:33

Abrindo o mês de outubro, nesta quarta-feira, com a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

Beat Cop, criado pelo pessoal da 11 bit studios, lhe transporta para as clássicas séries policiais da década de 1980 — e é o nosso destaque do dia.

Nova York — mais uma selva que uma cidade. Explore suas esquinas mais escuras e descubra seus segredos na pele do ex-detetive Jack Kelly, que foi incriminado como assassino. Em desgraça e esquecido pelos antigos colegas, esta é sua chance de descobrir a verdade por trás de toda essa confusão horrível. O problema é que seu novo chefe trata você como lixo, sua esposa é um demônio sugador de dinheiro e a máfia local quer sua cabeça em uma bandeja. Pode-se dizer que as coisas andam complicadas para o seu lado, aqui no Brooklyn. Ah, e não se esqueça de passar as multas, controlar os pedestres e tudo o mais. Você é um Beat Cop, afinal de contas.

Investigue e não deixe pedra sobre pedra na cidade para quem lhe armou uma verdadeira cilada. Junte as peças e traga à tona algumas verdades indesejadas. Seja o herói da sua própria série!

Confira o trailer:

YouTube video

Aproveite o belo desconto e boa diversão! 🚓

Publicidade

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$190 em descontos:

Jogos

Jogo de aventura.

Publicidade

Puzzles.

Jogo e aventura.

Aplicativos

Pinturas, desenhos e ilustrações.

Publicidade

Utilitário para redução de vídeos.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
Post Ant.

Apple TV+ garante direitos da franquia “Peanuts” até 2030
Próx. Post

Xbox Game Pass é reformulado e plano Ultimate tem aumento de 100%
Posts relacionados