Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Shutterstock.com
CarPlay

Quais as diferenças entre o CarPlay e o CarPlay Ultra?

Pedro Henrique Nunes
01/10/2025 • 07:00
Leitura de 2 minuto

Durante a WWDC 2013, que marcou a chegada do iOS 7 (maior redesign no sistema operacional da Apple até o recente Liquid Glass), a Apple apresentou aquilo que foi batizado na época de “iOS in the Car” (algo como “iOS no carro”) — e que depois foi rebatizado como CarPlay, que conhecemos hoje.

Publicidade

Anos depois (em 2022, para ser mais exato), a empresa anunciou o próximo passo para essa experiência: o CarPlay Ultra, que só chegou aos primeiros veículos em maio de 2025.

YouTube video

Mas, afinal de contas, quais são as diferenças entre essas duas soluções? É o que veremos a seguir! 🚗

CarPlay

O CarPlay nada mais é do que um “espelho” do seu iPhone na central multimídia do veículo. Com uma interface aprimorada e dedicada para as telas maiores (e de diferentes tamanhos), é possível usar vários recursos do sistema, como os apps Telefone (Phone), Mensagens (Messages), Mapas (Maps), Apple Music e também de terceiros (como Google Maps, Waze, Spotify, etc.).

Publicidade

O CarPlay funciona em iPhones 5 ou mais recentes, rodando minimamente o iOS 7. É possível utilizá-lo de dois modos: com ou sem fio, dependendo da sua preferência — ou do capacidade do seu veículo, já que não são todos que oferecem conectividade wireless.

CarPlay Ultra

O CarPlay Ultra leva a experiência de usar um iPhone no carro a um novo patamar.

Com ele, não só a central multimídia como todas as telas do carro (incluindo a do cluster/painel do motorista) são substituídas por soluções criadas em colaboração entre a Apple e as respectivas fabricantes.

Divulgação/Apple

Além de controlar as funções do seu iPhone sem tocar no aparelho, o CarPlay Ultra dá acesso às funções básicas do veículo, como ar-condicionado, temperatura dos bancos, rádio, etc.

Divulgação/Apple

Também é possível adicionar e personalizar a forma como essas informações são mostradas — que podem refletir individualmente o estilo e as cores de cada carro/fabricante.

Publicidade

O vídeo abaixo ilustra bem tudo o que é possível fazer/controlar com o CarPlay Ultra:

YouTube video

Mesmo após muito adiamento, o CarPlay Ultra ainda sofre para ganhar as fabricantes — que temem perder o controle do software dos carros. Até o momento, por exemplo, ele está apenas em modelos selecionados da Aston Martin.

Publicidade

As seguintes fabricantes já se comprometeram a suportar o CarPlay Ultra, porém sem datas anunciadas por ora: Land Rover, Honda, Acura, Nissan, Infiniti, Ford, Lincoln, Porsche e Jaguar.

O CarPlay Ultra requer minimamente um iPhone 12 com o iOS 18.5. Nesse caso, ele funciona exclusivamente sem fio.

Agora deu para entender? 🙂

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Daily é um app para macOS que lhe ajuda a gerenciar melhor o seu tempo
Posts relacionados