Quais as diferenças entre o CarPlay e o CarPlay Ultra?

Durante a WWDC 2013, que marcou a chegada do iOS 7 (maior redesign no sistema operacional da Apple até o recente Liquid Glass), a Apple apresentou aquilo que foi batizado na época de “iOS in the Car” (algo como “iOS no carro”) — e que depois foi rebatizado como CarPlay, que conhecemos hoje.

Anos depois (em 2022, para ser mais exato), a empresa anunciou o próximo passo para essa experiência: o CarPlay Ultra, que só chegou aos primeiros veículos em maio de 2025.

Mas, afinal de contas, quais são as diferenças entre essas duas soluções? É o que veremos a seguir! 🚗

CarPlay

O CarPlay nada mais é do que um “espelho” do seu iPhone na central multimídia do veículo. Com uma interface aprimorada e dedicada para as telas maiores (e de diferentes tamanhos), é possível usar vários recursos do sistema, como os apps Telefone (Phone), Mensagens (Messages), Mapas (Maps), Apple Music e também de terceiros (como Google Maps, Waze, Spotify, etc.).

O CarPlay funciona em iPhones 5 ou mais recentes, rodando minimamente o iOS 7. É possível utilizá-lo de dois modos: com ou sem fio, dependendo da sua preferência — ou do capacidade do seu veículo, já que não são todos que oferecem conectividade wireless.

CarPlay Ultra

O CarPlay Ultra leva a experiência de usar um iPhone no carro a um novo patamar.

Com ele, não só a central multimídia como todas as telas do carro (incluindo a do cluster/painel do motorista) são substituídas por soluções criadas em colaboração entre a Apple e as respectivas fabricantes.

Divulgação/Apple

Além de controlar as funções do seu iPhone sem tocar no aparelho, o CarPlay Ultra dá acesso às funções básicas do veículo, como ar-condicionado, temperatura dos bancos, rádio, etc.

Divulgação/Apple

Também é possível adicionar e personalizar a forma como essas informações são mostradas — que podem refletir individualmente o estilo e as cores de cada carro/fabricante.

O vídeo abaixo ilustra bem tudo o que é possível fazer/controlar com o CarPlay Ultra:

Mesmo após muito adiamento, o CarPlay Ultra ainda sofre para ganhar as fabricantes — que temem perder o controle do software dos carros. Até o momento, por exemplo, ele está apenas em modelos selecionados da Aston Martin.

As seguintes fabricantes já se comprometeram a suportar o CarPlay Ultra, porém sem datas anunciadas por ora: Land Rover, Honda, Acura, Nissan, Infiniti, Ford, Lincoln, Porsche e Jaguar.

O CarPlay Ultra requer minimamente um iPhone 12 com o iOS 18.5. Nesse caso, ele funciona exclusivamente sem fio.

Agora deu para entender? 🙂