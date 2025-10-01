Navegue

Leitura de 1 minuto

Spotify agora permite excluir músicas específicas das suas recomendações

Bruno S. Gentile
01/10/2025 • 13:56

O Spotify divulgou hoje um novo recurso que dá mais controle sobre as recomendações da plataforma. Agora, é possível excluir músicas individuais do seu Perfil musical, base que alimenta playlists personalizadas como a “Descobertas da Semana” e a Wrapped (Retrospectiva).

Segundo a companhia, a novidade permite evitar que faixas ouvidas de forma pontual (como músicas infantis e sons de relaxamento) acabem distorcendo as preferências reais dos usuários e, consequentemente, as sugestões dos serviço. O recurso já estava disponível para playlists, mas agora passa a funcionar de mais específica, em cada faixa.

Divulgação/Spotify

O Spotify explica que, ao excluir uma música, o impacto de reproduções passadas e futuras daquela faixa é reduzido, mantendo as recomendações mais fiéis e assertivas. Para deletar uma faixa, basta selecioná-la, tocar no menu de três pontos no canto superior da tela e escolher “Excluir do meu perfil musical”.

A novidade já está disponível globalmente para usuários gratuitos e Premium do Spotify.

via TechCrunch

Bruno S. Gentile
