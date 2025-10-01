Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Xbox Game Pass é reformulado e plano Ultimate tem aumento de 100%

O Xbox Cloud Gaming também recebeu novidades
Bruno Cardoso
01/10/2025 • 15:44
Divulgação/Microsoft

A Microsoft anunciou hoje uma reformulação do Xbox Game Pass, seu serviço de jogos sob demanda que também inclui sua plataforma de games na nuvem, o Xbox Cloud Gaming. Mais caro, o serviço conta agora com novos planos feitos “para oferecer mais flexibilidade, opções e valor para todos os jogadores”.

Publicidade

Comecemos pelo plano Core, que foi rebatizado para Essencial e agora custa R$43,90 mensais (e não mais R$35 mensais). De acordo com a gigante de Redmond, ele oferecerá uma biblioteca selecionada (cerca de 50 jogos), multiplayer online e jogos na nuvem “para quem quer entrar e começar a jogar”.

Divulgação/Microsoft

O antigo plano intermediário, intitulado Standard, agora se chama Premium e sai por R$59,90 mensais (e não mais R$45 mensais). Quem assiná-lo terá acesso a todos os benefícios do plano Essencial mais a possibilidade de jogar títulos publicados pelo próprio Xbox em uma janela de um ano após o seu lançamento, além uma biblioteca expandida (cerca de 200 jogos).

Divulgação/Microsoft

Por fim, temos o plano Ultimate, que manteve o seu nome original, mas não escapou dos aumentos de preço. Segundo a Microsoft, agora ele sai por salgados R$119,90 mensais (sim, o dobro), e não mais R$60 mensais.

Divulgação/Microsoft

Por ser o plano mais completão, ele conta com jogos publicados pelo Xbox no dia de seu lançamento, uma biblioteca com mais de 400 jogos, bem como acesso ao EA Play, ao Ubisoft+ Classics e ao Clube Fortnite.

Publicidade

Também faz parte dos três planos supracitados o programa Rewards, que dá descontos na compra de jogos individuais.

Divulgação/Microsoft

Novidades no Xbox Cloud Gaming

Os anúncios do dia também se estendem ao Xbox Cloud Gaming, o serviço de jogos na nuvem da Microsoft lançado no Brasil em 2021 — e que finalmente saiu da fase beta, diga-se.

Parte do Xbox Game Pass, o serviço agora suporta streaming em 1440p em jogos e dispositivos selecionados, garantindo uma qualidade imagem aprimorada durante as sessões de jogatina. Além disso, ele também pode chegar agora a taxas de bitrate de 27Mbps, o que provavelmente ajudará a eliminar artefatos e outras aberrações visuais das imagens.

via Tecnoblog, The Verge

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Promoções na App Store: Beat Cop, Down in Bermuda, Sketch Tree Pro – My Art Pad e mais!
Próx. Post

Microsoft unifica Copilot Pro e suíte 365 em novo plano Premium
Posts relacionados