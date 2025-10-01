Xbox Game Pass é reformulado e plano Ultimate tem aumento de 100%

A Microsoft anunciou hoje uma reformulação do Xbox Game Pass, seu serviço de jogos sob demanda que também inclui sua plataforma de games na nuvem, o Xbox Cloud Gaming. Mais caro, o serviço conta agora com novos planos feitos “para oferecer mais flexibilidade, opções e valor para todos os jogadores”.

Comecemos pelo plano Core, que foi rebatizado para Essencial e agora custa R$43,90 mensais (e não mais R$35 mensais). De acordo com a gigante de Redmond, ele oferecerá uma biblioteca selecionada (cerca de 50 jogos), multiplayer online e jogos na nuvem “para quem quer entrar e começar a jogar”.

O antigo plano intermediário, intitulado Standard, agora se chama Premium e sai por R$59,90 mensais (e não mais R$45 mensais). Quem assiná-lo terá acesso a todos os benefícios do plano Essencial mais a possibilidade de jogar títulos publicados pelo próprio Xbox em uma janela de um ano após o seu lançamento, além uma biblioteca expandida (cerca de 200 jogos).

Por fim, temos o plano Ultimate, que manteve o seu nome original, mas não escapou dos aumentos de preço. Segundo a Microsoft, agora ele sai por salgados R$119,90 mensais (sim, o dobro), e não mais R$60 mensais.

Por ser o plano mais completão, ele conta com jogos publicados pelo Xbox no dia de seu lançamento, uma biblioteca com mais de 400 jogos, bem como acesso ao EA Play, ao Ubisoft+ Classics e ao Clube Fortnite.

Também faz parte dos três planos supracitados o programa Rewards, que dá descontos na compra de jogos individuais.

Novidades no Xbox Cloud Gaming

Os anúncios do dia também se estendem ao Xbox Cloud Gaming, o serviço de jogos na nuvem da Microsoft lançado no Brasil em 2021 — e que finalmente saiu da fase beta, diga-se.

Parte do Xbox Game Pass, o serviço agora suporta streaming em 1440p em jogos e dispositivos selecionados, garantindo uma qualidade imagem aprimorada durante as sessões de jogatina. Além disso, ele também pode chegar agora a taxas de bitrate de 27Mbps, o que provavelmente ajudará a eliminar artefatos e outras aberrações visuais das imagens.

