Leitura de 2 minuto

Analistas: demanda pelos iPhones 17 supera expectativas, mas Air decepciona

Bruno S. Gentile
02/10/2025 • 15:28
Divulgação/Apple

A demanda pela linha iPhone 17 tem sido mais forte que o esperado, segundo relatórios recentes da instituições financeiras Morgan Stanley e JPMorgan. Apenas o iPhone Air, novo modelo ultrafino que substituiu a versão “Plus”, não conseguiu repetir o sucesso dos demais aparelhos.

Publicidade

De acordo com o Morgan Stanley, a Apple pode elevar ainda neste semestre a produção da linha de cerca de 86 milhões para 90 milhões de unidades, com destaque para os modelos iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. O banco também aumentou seu preço-alvo para ações da Apple de US$252 para US$298, citando que a demanda inicial foi mais robusta que o previsto.

A pesquisa de mercado da JPMorgan reforça o protagonismo da linha Pro. O iPhone 17 Pro Max foi o modelo mais desejado entre os consumidores, com 33% das intenções de compra, seguido pelo iPhone 17 Pro, com 22%, e pelo iPhone 17, com 20%. Já o iPhone Air ficou apenas com 2% — diferença tão grande que o dispositivo acabou sendo deixado de fora do ranking principal do relatório.

Para os próximos anos, a atenção de Wall Street já se volta ao iPhone 18, previsto para 2026. O Morgan Stanley estima que a Apple poderá lançar seis modelos, incluindo o aguardado “iPhone Fold”, possível primeiro dobrável da empresa. As vendas totais de iPhones podem chegar a 243 milhões de unidades em 2026, com potencial de ultrapassar os 270 milhões em um cenário otimista.

Publicidade

No Brasil, a nova linha foi lançada mês passado, com preços a partir de R$8.000 para o iPhone 17, de R$10.500 para o Air e de R$11.500 para a linha Pro. A expectativa é que a preferência pelos modelos Pro também se repita no mercado nacional, mantendo o padrão já estabelecido por gerações anteriores.

via MacRumors, AppleInsider

Posts relacionados